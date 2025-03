Eliminati primo serale Amici 24, chi rischia e perché

Chi saranno gli eliminati della prima puntata del serale di Amici 24? In attesa delle anticipazioni della registrazione, prevista per oggi 20 marzo e in onda il 22 marzo in prima serata, non mancano pronostici sui concorrenti che rischiano di lasciare la gara già oggi. Inevitabilmente a rischio ci sono gli allievi che più hanno dovuto combattere per ottenere un posto al serale, e si tratta in particolare di tre cantanti.

Il primo possibile eliminato del serale di Amici 24 è Trigno. L’allievo di Anna Pettinelli ha faticato molto per ottenere l’ambita maglia oro, conquistandola solo nell’ultimo pomeridiano prima della fase serale. Rudy Zerbi non è affatto soddisfatto delle sue performance, e la stessa Lorella Cuccarini le ha definite ‘altalenanti’. Una caratteristica che Trigno potrebbe mostrare anche sul palco del serale, non convincendo la giuria e, dunque, decretando la sua eliminazione.

Altro concorrente del serale di Amici 24 a rischiare l’eliminazione è Luk3. Come Trigno, l’allievo di Lorella Cuccarini ce l’ha fatta per un soffio ad ottenere il serale, ma Anna Pettinelli ha ribadito di trovarlo non pronto alla fase più importante del talent. Avrà modo di smentire la prof nel corso della prima puntata, anche se le lacune del cantante sono evidenti e potrebbero pregiudicare il suo proseguimento nella gara. La giuria lo salverà?

L’altro cantante che rischia di dover interrompere il suo serale nel corso della prima puntata è Vybes. L’allievo di Rudy Zerbi, nonostante l’evidente talento nel genere rap, è risultato in alcuni casi poco versatile. Questo punto debole potrebbe causare al cantante del team Zerbi-Celentano il ballottaggio per l’eliminazione alla fine della prima puntata del serale di Amici 24.

