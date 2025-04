Sorpresa in arrivo per la quinta puntata del serale di Amici 24. Nel corso del daytime di questa settimana è stato annunciato che la nuova puntata avrebbe avuto non uno ma due eliminati. Si torna, dunque, al format della prima puntata, che prevede la prima eliminazione alla fine della prima manche. In questo caso, la squadra sconfitta perderà definitivamente uno dei suoi concorrenti. Il secondo eliminato sarà scelto dalla giuria tra i due concorrenti finiti al ballottaggio nella seconda e terza manche del serale.

Luk3, la verità sulla storia con Alessia dopo l'addio ad Amici 24/ Ecco quando c'è stato il primo bacio

Ma chi rischia di essere eliminato? Analizziamo squadra per squadra per capire chi rischia di abbandonare il serale di Amici 24 nella quinta puntata. Partiamo dalla squadra di Zerbi e Celentano, che è ancora la più corposa. Sono in cinque i concorrenti ancora in gara e, al momento, sono i ballerini a rischiare maggiormente.

Chi sono i 10 concorrenti ancora in gara ad Amici 24?/ Tre (quasi) finalisti e due possibili eliminati

Eliminati serale Amici 24, chi sono i concorrenti a rischio nella quinta puntata

La maestra Celentano ha ancora in gara il suo team al completo, composto da Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Daniele Doria, ma sono gli ultimi due citati a rischiare di più. Entrambi sono già finiti al ballottaggio, dunque, in caso di sconfitta, appare molto probabile che sarà uno tra loro a dire addio al programma. Da escludere, invece, che sia Alessia, che rimane al momento una dei concorrenti favoriti alla vittoria.

Per la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è certamente Senza Cri a rischiare l’eliminazione. La cantante è finita spesso nel mirino delle critiche, ed è chiaro che non convinta del tutto Malgioglio. Ha inoltre rischiato l’eliminazione la scorsa settimana, finendo al ballottaggio con Chiamamifaro. Infine, per la squadra di Pettinelli e Lettieri è Trigno a rischiare maggiormente, anche se non è da escludere che la giuria possa stravolgere tutto con l’eliminazione di Francesca. Il che toglierebbe alla squadra la possibilità di schierare in futuro esibizioni di danza, essendo Francesca l’ultima ballerina della squadra.

Antonia Nocca choc ad Amici 24: "Non volevo fare niente nella mia vita"/ "Pensavo fosse senza senso"