Quali sono gli eliminati del secondo serale di Amici 24? Una domanda alla quale potremo rispondere presto, visto che sono in arrivo le anticipazioni della seconda puntata. Anche questa settimana è prevista una doppia eliminazione: dopo Asia, allieva di Emanuel Lo, e Vybes, del team di Rudy Zerbi, chi rischia di dover abbandonare il talent di Canale 5? I pronostici non mancano, e il primo nome è quello di Francesca.

Analizzando squadra per squadra, e partendo dall’unica che non è stata colpita da eliminazioni – il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri – è la ballerina a rischiare, e non solo perché è finita al ballottaggio anche nel primo serale. Francesca ha alle spalle un percorso non sempre brillante, e pur essendo un ottimo elemento, potrebbe essere in netto svantaggio rispetto agli altri compagni di squadra (Raffaella e Nicolò in modo particolare).

Eliminati Amici 24, nel secondo serale rischiano Chiamamifaro e Luk3? I pronostici

Parlando invece della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, potrebbe essere Chiamamifaro il punto debole. Se i ballerini appaiono al momento intoccabili (forse in leggero svantaggio c’è Daniele dopo il primo serale), il confronto tra i percorsi dei cantanti vede sfavorita Angelica. D’altronde, Antonia è ritenuta una finalista quasi certa e Jacopo Sol, oltre a piacere molto al pubblico, è da sempre considerato uno degli allievi più forti di questa edizione.

Concludiamo analizzando la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, al momento in svantaggio rispetto alle altre. Se dovesse essere colpita ancora, finendo dunque la gara con soli due concorrenti, a rischio finirebbe quasi senza dubbi Luk3. Tra lui e Senza Cri, sembra difficile sia Cristiana a lasciare la scuola, visto anche il percorso fatto nel pomeridiano. Impossibile, infine, che esca Francesco: non solo perché è l’ultimo ballerino della squadra, ma anche perché è considerato tra i più forti concorrenti al serale di Amici 24.

