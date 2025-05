Saranno due gli eliminati del settimo serale di Amici 24. Durante la registrazione di oggi 1 maggio, che andrà in onda sabato 3 maggio su Canale 5, Maria De Filippi inizierà proprio con l’annunciare il primo concorrete che non continuerà la sua corsa alla vittoria. Chiara e Trigno, finiti al ballottaggio per l’eliminazione la scorsa settimana, sono stati infatti ‘congelati’ dal mancato voto di Cristiano Malgioglio che oggi è però costretto a dire la sua e mandare avanti il programma. È probabile che i due siano chiamati ad esibirsi ancora una volta, dando così alla giuria – composta da Amadeus, Elena D’Amario e il già citato Malgioglio – di farsi un’ultima idea dei due talenti e votare chi eliminare.

Ma chi rischia, dunque, tra Trigno e Chiara? Rifacendoci agli ultimi pronostici e alle quotazioni del vincitore, pare sarò la ballerina di Alessandra Celentano a lasciare il programma. Trigno, dunque, dovrebbe proseguire la sua gara, che inizierebbe subito.

Secondo i pronostici, Trigno rientrerebbe in gara nel settimo serale di Amici 24 ma è probabile che finisca nuovamente al ballottaggio alla fine di questa. Tutto, infatti, dipenderà da cosa accadrà durante le manche previste e, soprattutto, dal boccino d’oro, strumento importantissimo a questo punto della gara. Escludendo Alessia e Antonia come possibili eliminate (al momento papabili vincitrici secondo le scommesse), sono Jacopo Sol e Daniele a rischiare il ballottaggio in caso di sconfitta della squadra. Dall’altra parte, al momento, l’unico salvo sembra essere Francesco. Qualora finisse Trigno al ballottaggio con Jacopo e Daniele, potrebbe essere un altro ballerino l’eliminato della puntata.

