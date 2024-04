ELIMINATO TERZO SERALE AMICI 2024, CHI È?/ Sofia e Lucia al ballottaggio finale: Emanuel Lo colpito ancora!

Sofia e Lucia al ballottaggio per l’eliminazione al terzo serale di Amici 2024

Colpo di scena nella nuova registrazione di Amici 2024. La registrazione del terzo serale si è conclusa e arrivano, attraverso Amici News, le anticipazioni sull’eliminato. Niente doppia eliminazione questa settimana: si torna, dunque, all’unica eliminazione annunciata in casetta tra due allievi a rischio. Ciò vuol dire che ogni manche avrà un eliminato provvisorio. I tre si sfideranno alla fine delle tre manche: uno verrà immediatamente salvato, gli altri due saranno a rischio eliminazione definitiva.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni, in ballottaggio per l’eliminazione sono finite due ballerine: Sofia e Lucia. Si tratta di due ballerine di Emanuel Lo, che in due puntate ha già perso due ballerini: Nicholas e Kumo. Un brutto colpo per il coach, che perde, dunque, un altro importante elemento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I pronostici sugli eliminati del terzo serale di Amici 2024

Nella giornata del 4 aprile si registra la terza puntata del serale di Amici 2024, che andrà in onda in prima serata sabato 6 aprile. Anche per questo nuovo appuntamento sono previste due eliminazioni, una diretta, che arriverà alla fine della prima manche, e una con ballottaggio finale, alla fine delle successive due manche.

Le tre squadre di Amici 2024, capitanate da due professori (uno di ballo, l’altro di canto), si sfidano e sono giudicate dal trio composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Nel corso delle puntate, proprio i loro giudizi hanno dato qualche indizio di come potrebbero andare le prossime manche e, dunque, chi potrebbero essere i prossimi eliminati.

Chi rischia l’eliminazione al serale di Amici 2024?

Chi saranno gli eliminati della terza puntata del serale di Amici 2024? Al momento, gli allievi rimasti in gara sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah, Mida, Lucia e Sofia per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Lil Jolie, Martina e Gaia per la squadra di Pettinelli e Todaro. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Nicholas e Giovanni.

Ben tre, dunque, i ballerini eliminati dopo sole due puntate del serale di Amici 2024. Un numero che potrebbe rimanere immutato alla fine della terza puntata, che potrebbe invece vedere l’eliminazione di due cantanti per pareggiare i conti.

Lil Jolie e Sarah: i pronostici sugli eliminati di Amici

Non mancano pronostici, infatti, sugli eliminati del terzo serale di Amici 23. L’andamento delle sfide finora affrontate, ci portano un nome su tutti: quello di Lil Jolie. Finora l’allieva di Anna Pettinelli non ha portato alla squadra alcun punto, perdendo, dunque, tutte le sfide. Ciò la mette in una posizione pericolosa in vista del nuovo serale. Certo, con lei la squadra di Pettinelli- Todaro si ridurrebbe drasticamente, rimanendo con due soli elementi.

L’altra cantante a rischio, in questo terzo serale di Amici 2024, è Sarah. L’allieva di Lorella Cuccarini non è riuscita a convincere fino in fondo, pur essendo riuscita a vincere un punto importante nel corso dell’ultimo serale. Se così non fosse, potrebbe rischiare una ballerina come Sofia, altro elemento che al momento non è riuscito a spiccare al serale.

Come vengono scelti gli eliminati del terzo serale di Amici 23

Ricordiamo che, alla fine di ogni manche, la squadra perdente vedrà uno dei suoi componenti finire in eliminazione provvisoria. Alla fine della prima manche ci sarà un eliminato definitivo, mentre avremo poi due ragazzi a rischio eliminazione (in base a se ci sarà uno o due eliminati). Il meno votato tra questi sarà l’eliminato definitivo della puntata. Non resta che attendere le anticipazioni del terzo serale di Amici 2024 per scoprire chi saranno gli eliminati.











