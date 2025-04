Dopo l’esordio scoppiettante e le prime dinamiche già più che mature, è tempo di pensare agli eliminati The Couple 2025 in vista della seconda puntata del nuovo reality condotto da Ilary Blasi e soprattutto considerando il primo televoto di questa edizione. La prima settimana è stata placida per i concorrenti, consapevoli di non doversi ancora fronteggiare con la graticola del voto del pubblico; ora però, stando alle anticipazioni per questa sera – 14 aprile – è prevista appunta la prima eliminazione con diverse coppie di concorrenti che rischiano dunque di salutare molto presto il sogno di agguantare il premio da 1 milione di euro.

Chi sono gli eliminati The Couple 2025? Se lo domanderanno in tanti al termine della puntata di questa sera, 14 aprile, dove Ilary Blasi sarà chiamata per la prima volta ad annunciare quale coppia di concorrenti sarà costretta a terminare la propria corsa verso il ricco montepremi finale. Chiaramente, non esitano a proliferare pronostici e sondaggi a proposito di chi rischia maggiormente di salutare dopo appena 1 settimana dell’esordio del reality show; salvi per il momento solo Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, forti dell’immunità conquistata nel corso della precedente puntata.

Eliminati The Couple 2025: il pronostico sul primo televoto di questa sera, 14 aprile

Ma entriamo nel merito dei sondaggi a proposito di quali potrebbero essere le coppie di concorrenti che maggiormente rischiano di figurare come primi eliminati The Couple 2025. Le preferenze del pubblico sono chiaramente acerbe, dettate dalle prime dinamiche osservate nel corso di questa settimana; osservando anche il parere del web, spicca una scarsa tendenza in favore della coppia di concorrenti composta da Irma e Lucia Testa. Dopo pochi giorni, non sembrano essere entrate nelle grazie dei fan della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Non dormono placide anche le sorelle Boccoli; anche per loro il rischio di risultare tra gli eliminati The Couple 2025 incombe in maniera poderosa. Rischiano anche Elena e Thais, soprattutto nei primi sondaggi presenti sul web. Insomma, azzardare un pronostico è quanto mai difficile dato che diverse sono le coppie di concorrenti appianate in basso ad una classifica ipotetica del gradimento del pubblico. Non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprire chi sono i primi eliminati The Couple 2025.