Eliminati The Couple, chi sono? A rischio due coppie: Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco contro Thais Wiggers con Elena Barolo

Il nuovo reality di Canale5 sta entrando nel vivo e dopo un inizio non entusiasmante a cercare di ravvivare le dinamiche nella prossima puntata ci saranno le temutissime eliminazioni. Chi saranno gli eliminati The Couple della prossima puntata? La terza puntata andrà in onda lunedì 21 aprile 2025, con alla conduzione Ilary Blasi e Luca Tommassini e Francesca Barra nelle insolite vesti di opinionisti. Le due coppie più votate dai compagni e finite al televoto sono Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Thais Wigger con Elena Barolo.

Chi sarà l’eliminato The Couple della prossima settimana? Stando ai primi sondaggi e pronostici non c’è gara. Dando un occhiata a diversi forum e pagine social dedicate la coppia eliminata a The Couple dovrebbe essere quella formata dalle due ex Veline di Striscia la notizia Thais Wiggers con Elena Barolo. Nonostante la loro simpatia e l’amore della Barolo per l’ornitologia che da due settimane spopola sul web, il pubblico, sempre stando a quanto dicono i sondaggi li preferirebbero alla coppia formata dalla figlia d’arte Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco. Insomma saranno lo le eliminate?

Thais Wiggers ed Elena Barolo rischiano di essere eliminati The Couple? Salvi Jasmine e Pierangelo per i sondaggi

Stando a quanto riportano i sondaggi rischiano di essere eliminati The Couple Thais Wiggers ed Elena Barolo. Saranno le due ex Veline a dovere abbandonare definitivamente la Casa e veder sfumare il sogno di vincere l’importante montepremi? Salvi invece Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, per loro invece il gioco dovrebbe continuare insieme alle altre sei coppie del reality. Chi sono i favoriti di The Couple secondo i sondaggi? Le coppie più tifate sono quelle composte da Manila Lazzaro e Stefano Oradei, Giorgia Villa e Laura Maddaloni, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Seguono Danilo e Fabrizio Mileto, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Elena Barolo e Thais Souza Wiggers e le sorelle Irma e Lucia Testa.