A dire addio a The Couple durante l’ultima puntata sono state Elena Barolo e Thais Wiggers, risultate le meno votate per rimanere all’interno del reality. Al contrario si sono salvati Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, che invece erano stati dati per “spacciati”. Ma non finisce qui, perchè i due sono finiti di nuovo in nomination insieme a Irma Testa e alla sorella Lucia. Questo vuol dire che una tra le due coppie dovrà dire addio al programma nella puntata di lunedì prossimo.

Chi vincerà il super montepremi milionario? Al momento i sondaggi stanno parlando sempre più chiaramente e sulle pagine social sembra già essere stata svelata la coppia che dovrà abbandonare The Couple durante la prossima diretta. A convincere sempre meno il pubblico sono Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi i quali secondo i sondaggi si trovano a rischio eliminazione. Potrebbero salvarsi invece le sorelle Testa, dato che al momento secondo l’attuale sistema di voto sono in vantaggio rispetto agli altri due concorrenti. Ricordiamo però, che i sondaggi dei siti online potrebbero non essere fedeli a quelli degli SMS.

“Il televoto è aperto: scegli chi vuoi salvare tra Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma“, si legge sul profilo di The Couple. Ma chi uscirà? Durante l’ultima puntata Brigitta e Benedicta si sono salvate ottenendo l’immunità dato che hanno vinto la puntata. Per quanto riguarda Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno deciso di votare Antonio, Andrea e Fabrizio e Danilo, con un po’ di indecisione iniziale. Le vincitrici Benedicta e Brigitta Boccoli hanno invece votato Laura Maddaloni e Giorgia Villa e i fratelli Mileto. Dunque, al momento traballa la sedia della figlia di Loredana Lecciso e del suo migliore amico, che tra qualche giorno potrebbero dover uscire dalla porta del reality.