Eliminati The Couple, chi sono? Rischiano Danilo e Fabrizio Mileto

Ed è già finita la prima settimana di The Couple, con una valanga di colpi di scena totalmente inaspettati come il bacio di Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese, o il doppio coming out che Irma Testa su sua sorella. Insomma, tante novità “croccanti” per il pubblico di Canale 5, impaziente però di scoprire chi sarà eliminato questa sera 13 aprile 2025. Dando uno sguardo ai social, i telespettatori del reality di Ilary Blasi hanno le idee ben chiare dato che nelle ultime ore si vocifera l’eliminazione dei due fratelli pugliesi Danilo e Fabrizio Mileto.

Questi ultimi non stanno piacendo agli altri concorrenti della casa, e in questi giorni sono finiti sulla bocca di chi ha già iniziato a parlare di nomination. Ma non finisce qui, secondo i social ad essere eliminati da The Couple sarebbero anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei, anche loro poco convincenti e non inseriti abbastanza nelle dinamiche del gioco. I commenti parlano molto chiaro, ecco cosa scrive un utente su X: “Sti due fratelli mi stanno già sui co***ni saranno i secondi eliminati dopo Jasmine e Pierangelo ho deciso“. Anche Jasmine Carrisi, quindi, è una delle possibili eliminate di questa serata.

The Couple, chi verrà eliminato domenica 13 aprile 2025? I preferiti del pubblico

Se gli eliminati di The Couple saranno davvero Danilo e Fabrizio Mileto, dall’altra parte i fan hanno ben chiaro chi sono i preferiti assoluti. Vanno fortissime Elena Barolo e Thais Wiggers, le ex veline che sono diventate protagoniste della casa in pochissimo tempo. Simpatiche e ironiche, pare stiano giocando d’astuzia in modo da farsi voler bene dagli altri coinquilini. Grandi speranze di arrivare in finale anche per Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, anche loro estremamente benvoluti nella casa. Detto questo, pare che i fan di The Couple abbiano ben chiaro come andrà a finire la puntata di domenica 13 aprile, e non ci resta che aspettare di scoprire chi saranno quindi gli eliminati di stasera. Voi cosa dite?