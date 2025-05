A The Couple è il momento di scoprire il verdetto del televoto. In studio, infatti, arrivano le due coppie a rischio eliminazione: Pierangelo e Jasmine Carrisi e le sorelle Irma e Lucia Testa. Ilary Blasi prima di cominciare il verdetto domanda alla coppie se rifarebbero tutto quello fatto finora nella casa. Si parte con le Sorelle Testa: “potessimo tornare indietro lasceremo un pò le emozioni fuori dalla casa, ci siamo fatti prendere dalle emozioni e dai fratelli. Ho capito che in questo gioco bisogna pensare solo a quello. Sarai più cattiva con Antonino”.

Poi è la volta di Pierpaolo e Jasmine: “abbiamo peccato un pò troppo di ingenuità, ma siamo stati bene e ci siamo molto divertiti”. Dalla casa Antonino Spinalbese commenta: “preferirei uscissero Irma e Lucia, non ci ho mai legato più di tanto. Ho cercato di farmi conoscere levando i pregiudizi che hanno nei miei confronti perchè a me non piace il rifiuto, non ce l’ho con loro, ma sono un pò avvelenate nei miei confronti. Qualsiasi cosa faccia o non faccia non va bene”. Ilary Blasi è pronta a comunicare il verdetto del televoto: “a rinunciare al montepremi da 1 milione di euro è la coppia formata da Le Sorelle Testa”. Ancora in gioco Pierangelo e Jasmine che sono stati salvati con il 52,57% dei voti. Le Sorelle Testa commentano l’eliminazione “ce l’aspettavamo, siamo meno conosciute rispetto ai ragazzi che sono famosi sui social, la famiglia Carrisi, ce lo aspettavamo”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Eliminati The Couple, quale coppia è stata eliminata?

Chi saranno gli eliminati The Couple nella puntata in onda questa sera domenica 4 maggio su Canale Cinque? Il programma di Ilary Blasi farà capolinea eccezionalmente sul quinto canale stasera, con una puntata ricca di colpi di scena. Andrà in scena l’atteso testa a testa tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, pronti a vedersela con Lucia e Irma Testa, una delle due coppie dovrà salutare il programma quando manca circa una settimana alla puntata finale. Dopo l’eliminazione di Elena Barolo e Thais Wiggers, entrambe ex veline, a salutare potrebbero essere le sorelle Testa, uscite sfavorite da alcuni sondaggi. Stando a sondaggi di ForumFree, la figlia di Al Bano e il suo ex avrebbero un piccolo vantaggio nei pronostici (dati al 53%), mentre le sorelle Testa sono al 47% secondo le proiezioni.

Ma visto e considerato l’anticipo della puntata finale a domenica prossima, non è da escludere che possano esserci altre eliminazioni questa sera, visto che è solamente una la coppia che ha salutato il programma.

Eliminati The Couple, pronte nuove uscite di scena dal programma

Vedremo questa sera chi saranno i concorrenti eliminati The Couple, con le sorelle Testa che abbiamo già visto in svantaggio rispetto a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Non è da escludere, anzi, è da prendere in seria considerazione, la possibilità che Ilary Blasi possa innescare una catena durante la puntata e dare il via ad una serie di uscite di scena dalla trasmissione di Canale Cinque.

Con quale ordine, è ovviamente impossibile da sapere, ma non sono da escludere grandi sorprese in vista della puntata odierna.