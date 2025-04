Thais Wiggers ed Elena Barolo sono la prima coppia eliminata di The Couple. Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi si salvano dal televoto, con gran sorpresa di molti concorrenti in Casa, che non hanno fatto mistero della loro delusione. Molti, infatti, avrebbero voluto uscissero Jasmine e Pierangelo, come Antonino Spinalbese, che con Pierangelo ha avuto più di uno scontro in queste settimane.

“Io avrei preferito un risultato diverso, anche se mi aspettavo che sarebbe andata così. Mi dispiace anche per Danilo”, ha fatto sapere l’hairstylist. Danilo Mileto, infatti, ha confessato di avere un debole per Thais, nonostante l’ex velina sia impegnata. In studio, infine, si scopre che le due veline eliminate hanno deciso di lasciare in eredità le loro chiavi a due coppie diverse: una ai fratelli Mileto, l’altra ad Antonino e Andrea. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Eliminati The Couple: chi c’è al televoto nella puntata del 28 aprile 2025

Prima eliminazione per The Couple che, nella terza puntata in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025, dovrà salutare una coppia. Al termine della seconda puntata, sono finite al televoto due coppie: quella formata dagli amici Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e quella formata dalle ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Due coppia molto diverse tra loro e che stanno vivendo l’esperienza anche con una maturità differente. Per Pierangelo e Jasmine, The Couple rappresenta l’occasione per consolidare la propria amicizia, ma anche per provare a portare a casa il ricco montepremi per poter realizzare i sogni professionali.

Per Thais ed Elena, invece, The Couple rappresenta l’occasione per tornare in tv, ma allo stesso tempo, anche la possibilità di vincere un ricco montepremi per acquistare, ad esempio, una casa come ha raccontato Thais. A decretare la coppia eliminata, come sempre, sarà il pubblico, ma chi rischia di più di andare via?

Eliminati The Couple: perché rischiano Jasmine e Pierangelo

Prima di scoprire il verdetto ufficiale di The Couple, sul web, circolano i risultati dei sondaggi aperti al termine della seconda puntata con cui agli utenti è stato chiesto di scegliere la coppia da eliminare. Come accaduto per il Grande Fratello, anche per The Couple, il blog Forum Free ha lanciato un sondaggio chiedendo ai propri utenti di votare la coppia da salvare. Il 63% degli utenti ha votato per Thais ed Elena che, con questa percentuale, sarebbero sicuramente salve. Anche il risultato del sondaggio lanciato da L’angolo delle notizie dà per salve le ex veline.,

A rischio, dunque, ci sono gli amici Jasmine e Pierangelo che, a quanto pare, non sono riusciti a fare totalmente breccia nel cuore del pubblico. La figlia di Albano e Loredana Lecciso, a differenza della zia Amanda Lecciso che, al Grande Fratello, è arrivata quasi fino in fondo, sarà costretta ad abbandonare la casa già questa sera?