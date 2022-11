Eliminati X Factor 2022 e pagelle 3a puntata/ Torna la vera Lucrezia, Beatrice protagonista

Pagelle X Factor 2022: Dadà e Matteo Orsi eliminati

La terza puntata dei Live di X Factor 2022 è quella dedicata a due eliminazioni: a salutare sono Dadà (7) e Matteo Orsi (6.5). La cantante napoletana, tornata dopo il Covid, abbandona i suoi mash up e si lascia conoscere meglio con una canzone della sua cultura, quella napoletana, “Io te vurria vasà”. I giudici apprezzano la sua esibizione, ma il pubblico la manda al ballottaggio e poi la elimina. Matteo Orsi invece porta Tenco con “Mi sono innamorato di te”. La sua emotività trasporta i giudici, ma anche nel suo caso il ballottaggio è decisivo: tra lui e I Santi Francesi, il pubblico sceglie di eliminare proprio lui. I giudici, tranne Dargen D’Amico (6.5), prendono la stessa decisione.

La serata comincia però con i Disco Club Paradiso (7.5),con una rivisitata “Laura non c’è” di Nek. Se per qualcuno la loro esibizione è un mix di tante cose, il pubblico continua ad amarli e a salvarli ogni puntata. Joelle (7) porta “Summertime Sadness” dopo una puntata, quella della scorsa volta, non semplice, e una settimana di duro lavoro in primis su se stessa. La sua è un’esibizione che divide: se ad Ambra Angiolini (7) e a Dargen piace, Fedez la ritiene prevedibile. Il pubblico la manda al ballottaggio, ma lei riesce ad uscirne bene. Gli Omini (8) portano “Brianstorm” e per Dargen il protagonista vero è il batterista: parole che Fedez (7) non apprezza. Loro, comunque, sembrano una band già fatta e formata.

La terza puntata dei Live di X Factor 2022 sarà sicuramente un ricordo indimenticabile per Lucrezia (8), che dopo due puntate difficili, nelle quali le critiche sono state più dei complimenti, porta “Insieme a te non ci sto più”. Con la sua interpretazione sembra tornata quella delle audition: emoziona, si emoziona, ma soprattutto arriva con tutta la sua voce potente. Linda (8.5) non scivola neppure su “Still don’t know my name”. La sua sicurezza, la sua padronanza, il modo di interpretare al meglio ogni brano immedesimandosi in ciò che canta, riescono sempre a fare la differenza. Beatrice (9), invece, prende e stravolge Battisti con “Fiori rosa, fiori di pesco”. Il palco è solo suo: ha presenza scenica, voce, capacità di interpretare e fa un mezzo capolavoro.

Anche I Tropea (8), con “Luna”, convincono i giudici: dopo lo spavento del ballottaggio della scorsa puntata, però, tornano in discussione ma anche questa volta il pubblico (e i 4) sceglie loro. La maturità che mostrano sul palco, infatti, è evidente. Rimanendo in tema band, I Santi Francesi (8.5) portano “Ti voglio” e se per Dargen D’Amico non sono stati abbastanza sensuali, non la pensano così gli altri giudici, il loro coach Rkomi (7.5) e il pubblico, che continua ad amarli.











