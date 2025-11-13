Chi sono gli eliminati di X Factor Live 2025: Layana e Michelle e Tellynonpiangere restano i concorrenti più a rischio.

Non una ma due eliminazioni nel corso della nuova puntata di X Factor Live 2025 in onda questa sera. Al termine di una serata ricchissima di musica, di emozioni e di esibizioni che, sicuramente, incanteranno sia il pubblico che la giuria, saranno due i concorrenti che dovranno dire addio al sogno di X Factor 2025. Anche questa sera, secondo i bookmaers, non rischia assolutamente di uscire confermandosi come il grande favorito per la vittoria finale PierC. Finora, è stato praticamente impeccabile in tutte le sue esibizioni e gli esperti puntano prepotentemente sul suo talento per la vittoria finale.

Non dovrebbe rischiare di uscire neanche Delia che, con la sua voce, è la seconda favorita alla vittoria finale. Sia lei che PierC, infatti, hanno emozionato tutti sin dalle audizioni e, puntata dopo puntata, stanno conquistando tutti. Dovrebbe tranquillamente superare la serata e arrivare alla prossima puntata anche EroCaddeo.

Eliminati X Factor Live 2025: sorprese nella puntata del 13 novembre?

Da diverse puntate è considerata come una delle concorrenti più a rischio ma finora è riuscita a superare le varie sfide arrivando alla quarta puntata dei live di X Factor 2025. Con la doppia eliminazione di oggi, però, Michelle rischia seriamente di essere una delle due eliminate, stando ai pronostici dei bookmakers. Con lei, però, potrebbe rischiare l’addio al talent show anche Layana. Entrambe sono considerate le due concorrenti più a rischio ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Una delle sorprese potrebbe essere l’eliminazione di Tellynonpiangere che è considerato il terzo concorrente più a rischio. Con le due manche tradizionali e la Giostra, dunque, fare un pronostico concreto sui nomi che saranno eliminati appare davvero difficile.

