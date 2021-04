Eliminato Amici 2021 Serale e pagelle/ Alessandro vera star, Samuele in salita

Amici 2021, le pagelle del sesto serale

Il sesto serale di Amici 2021 regala al pubblico di Canale 5 emozioni, risate, scherzi, gaffe e anche esibizioni di ottimo livello. L’atmosfera inizia a cambiare ora che il gruppo si assottiglia e ci si avvicina alla finale; a stemperare la tensione però ci pensano loro: i professori. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sanno come accendere la gara (e le polemiche!) ma, soprattutto, sanno come vincere. La loro strategia si conferma vincente: su tre manche ne vincono ben due. VOTO 7. Si vedono come sempre poco Pettinelli e Peparini e, purtroppo, in quell’unica volta ne escono sconfitte. Scelte strategialessache poco comprensibili, soprattutto da parte della Peparini. VOTO 5. Ironiche e combattive, Lorella Cuccarini e Arisa regalano sempre grande spettacolo (impossibile non fare cenno alla meravigliosa esibizione della cantante nel suo nuovo singolo ‘Ortiche’). VOTO 7,5.

Le pagelle del sesto serale degli allievi di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle del quarto serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Sempre ottime esibizioni quelle dell’allievo di Zerbi, questa sera fermato solo dal talento di Alessandro. Per la lode manca però ancora qualcosa. VOTO 6,5

SERENA – La ballerina di Alessandra Celentano, alla quale non mancano le qualità di un’ottima ballerina, continua purtroppo a peccare di grinta e personalità sul palco. Sprint che le servirebbe per conquistare in modo definitivo pubblico e punti. VOTO 6

DEDDY – Rischia grosso anche durante questa nuova puntata di Amici 2021. Tre volte al ballottaggio eppure tre volte salvo. Un controsenso se si pensa che, anche questa sera, il cantante di Rudy Zerbi ha vinto tutte le sue sfide (così come accaduto la scorsa volta che pure è finito al ballottaggio). Che possa essere un possibile finalista di questa edizione? La strada, al momento, pare piuttosto ostacolata in questo senso. VOTO 6

ALESSANDRO – In gran forma l’allievo di Lorella Cuccarini che nel sesto serale mette in scena le sue ‘origini’, esibendosi nel balletto classico. Quando poi porta sul palco il suo cavallo di battaglia, Les Borgeois, non ce n’è per nessuno, neppure per Sangiovanni. Un’ottima serata dunque per lui. VOTO 8

TANCREDI – Una serata piuttosto difficile per l’allievo di Arisa. Nelle due volte che viene schierato – la prima contro Sangiovanni, la seconda contro la ballerina Serena – il cantante non vince il punto. Sul palco appare un po’ sottotono, non al meglio delle sue possibilità, probabilmente motivo della duplice sconfitta del sesto serale. VOTO 5

RAFFAELE – L’allievo di Arisa ha dimostrato una grande educazione e umiltà oltre al talento che lo ha portato fino al sesto serale. Purtroppo il suo percorso nella scuola si è concluso ma non quello nella musica. La determinazione, la volontà di credere nelle proprie capacità nonostante pesanti critiche e delusioni sono caratteristiche che gioveranno al percorso artistico di Raffaele. VOTO 7

AKA7EVEN –Finalmente il tanto ambito primo punto è arrivato e con il suo nuovo singolo ‘Loca’. Aka conquista consensi ma anche critiche (di Zerbi in particolare), ma ha ormai imparato a incassare. Sarà da vedere come risponderà nelle prossime puntate: caccerà quella grinta finora non mostrata pienamente sul palco? VOTO 6

SAMUELE – Non è chiaro il motivo per il quale finora l’allievo di Veronica Peparini, nel corso di ogni sfida portata in scena al serale, non sia mai stato schierato da solo ma sempre in duo con Giulia. Chiaro che la Stabile è un elemento fortissimo, che dà solo grande supporto, ma perché non dare a Samuele la possibilità di esprimersi da solo sul palco del serale? Dettaglio, d’altronde, notato anche da Emanuele Filiberto e che alla lunga non può che penalizzarlo, come accaduto nel sesto serale. Si riprende sul finale con una meravigliosa esibizione ispirata a Van Gogh. VOTO 6,5.

GIULIA – I suoi fan sono letteralmente furiosi perché continua ad essere una dei protagonisti di questo reality che meno si esibisce. Tuttavia, le volte che lo fa, lascia il segno e lo confermano i punti finora portati alla squadra (Non ne ha mai perso uno!) e le volte in cui ha conquistato il premio TIM (sei volte su sei). Tutti segnali che anche questa volta ci portano a designare la ballerina di Veronica Peparini come papabile vincitrice. VOTO 7



