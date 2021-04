Eliminato Amici 2021 Serale e pagelle/ Pettinelli-Aka7ven in crisi, Cuccarisa show!

Amici 2021, le pagelle del quinto serale

Il quinto serale di Amici 2021 alterna momenti divertenti a gaffe e polemiche. Come sempre sono loro i veri protagonisti: i professori. Come ormai consuetudine, sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a dare il via alla sfida e, tra le tre manche, regalano al pubblico gag, sfottò, qualche scontro e la simpatica sfida con le Cuccarisa. Oggi meno polemici del solito. VOTO 7,5.

Le simpaticissime Lorella Cuccarini e Arisa non hanno paura di mettersi in gioco anche nel ballo e nel canto con grande ironia. Un duo che ci ha ormai conquistati. VOTO 8. Anche stasera si vedono poco Pettinelli e Peparini ma Veronica ci regala una grande emozione grazie a sua figlia, Olivia, che sale sul palco di Amici per la prima volta e si esibisce con Giulia. VOTO 7

SANGIOVANNI – Serata non del tutto trionfante per l’allievo di Rudy Zerbi, ormai vero e proprio asso nella manica della squadra. Perde prima contro Alessandro, poi anche contro Giulia, sconfitte che servono però a ridimensionare il suo percorso per poi ripartire più forte di prima. VOTO 6

SERENA – Vessillo delle crociate di Alessandra Celentano, com’è stata appellata da Stefano De Martino, la ballerina fa sfoggio delle sue qualità e anche del suo sorriso. Appare più sciolta sul palco, anche se non conquista molti punti. VOTO 6,5

DEDDY – Alti e bassi per lui in questo quinto serale di Amici. Finisce al ballottaggio per la seconda volta e rischia di dover abbandonare la scuola ma si salva contro Martina. VOTO 6.

MARTINA – L’impressione, questa sera, è che una serie di sovrastrutture siano servite a colmare dei vuoti nelle varie esibizioni. Non spicca, purtroppo, tra i vari talenti che il ballo offre quest’anno. Un’uscita di scena, la sua, che non arriva come una sorpresa. Sicuramente al programma ha dato tanto in fatto di dinamiche. VOTO 6

ALESSANDRO – Dopo i numerosi numeri da musical, serviti a mostrare un aspetto inedito del suo talento, finalmente il ballerino torna ‘a casa’ e si mostra in una variazione di classico che lascia tutti a bocca aperta (e ruba un punto ‘all’imbattibile’ Sangiovanni). VOTO 7,5

TANCREDI – Va al ballottaggio e rischia grosso ma viene salvato al primo colpo. Non è tuttavia un grande protagonista della serata, anzi, appare sottotono. VOTO 5,5

RAFFAELE – Continua ad essere uno dei ragazzi più discussi di questa edizione di Amici e non si può negare che la sua voce sia la più potente attualmente al serale. Manca, forse, un po’ di cuore. VOTO 6

AKA7EVEN – Continua la crisi nera dell’allievo di Anna Pettinelli che, nella sua unica esibizione della serata, perde ancora una volta contro Sangiovanni. Di fronte a queste ripetute sconfitte viene da chiederci se sia sbagliato l’approccio del ragazzo e i brani scelti per l’esibizione, anche perché non si può dire che il talento non ci sia. Che ci sia qualcosa da modificare prima che sia troppo tardi? VOTO 5,5

SAMUELE – Sempre poche le volte in cui si esibisce al serale (una volta anche stasera). Il suo talento comunque è innegabile. VOTO 7

GIULIA – Il vero allievo imbattibile di questo Amici non è Sangiovanni ma è lei. La ballerina di Veronica Peparini continua la sua corsa verso quella che ormai sembra una finale certa e soprattutto verso l’assegnazione del Premio Tim che, salvo incredibili stravolgimenti, sarà suo. Sicuramente un vero talento di questa edizione di Amici. VOTO 7,5



