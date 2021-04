Eliminato Amici 2021 serale e pagelle/ Sorpresa Daddy, male Aka, Zerbi scatenato

Amici 2021, le pagelle del quarto serale

Sono ancora i professori a determinare l’andamento e il mood di questo serale di Amici 2021. La quarta puntata, d’altronde, ritrova ancora una volta Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a dare il via alla sfida. Un po’ stucchevoli ormai i siparietti di Zerbi, così come il dover criticare a tutti i costi gli allievi delle squadre rivali anche quando le esibizioni poi non sono così male. La decisione della squadra in questione di esaltare i propri allievi sminuendo gli altri (seppur in alcuni casi con crude verità), d’altronde, non sempre funziona e quanto accaduto stasera ne è la prova. VOTO 5

Anna Pettinelli è sempre scatenata, la Peparini sempre professionale. Insieme particolarmente bilanciate in questo serale di Amici 2021. VOTO 6,5 Un modo di fare totalmente opposto a Zerbi e Celentano è quello che continuano a portare al serale Lorella Cuccarini e Arisa. Per qualcuno buoniste, per altri giuste, fatto sta che preferiscono dare spazio agli allievi e non alle polemiche. VOTO 8

Le pagelle del quarto serale degli allievi di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle del quarto serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Si conferma il prediletto della giuria (oltre che del pubblico a casa). Ma fino a quando gli sarà assicurato questo primato? Bisognerà capire se avrà ancora nuove carte da giocare nelle prossime puntate. VOTO 6,5

SERENA – Serata sottotono per la ballerina di Alessandra Celentano. Manca ancora quel po’ di grinta e di carattere in più che di certo le darebbe una maggiore percentuale di vittoria nelle varie sfide (oggi tre per lei e tutte perse!). VOTO 5

ENULA – Una voce potente e corposa che viene alimentata da brani particolarmente adatti, seppur tutti nello stesso mood. Una scelta coraggiosa in un mercato non proprio semplice ma che potrebbe alla fine premiarla. Un peccato vederla andare già via. VOTO 7

DEDDY – L’uscita di Rosa durante il precedente serale di Amici 2021 sembrava averlo abbattuto, invece sul palco è riuscito a dimostrare ciò che sa fare, conquistando ben due punti (uno contro Raffaele, l’altro contro Aka7even). Il percorso verso la finale però sarà sempre più arduo. VOTO 6,5

MARTINA – Il suo percorso ad Amici 2012 è partito tra molti dubbi, anche da parte del pubblico a casa. A chi credeva che sarebbe uscita la prima puntata, la ballerina ha dimostrato di poter andare invece molto avanti in questo percorso. Di certo di questo deve ringraziare anche il fortissimo supporto della maestra Cuccarini che ha saputo trovare per lei anche strade alternative. VOTO 6

ALESSANDRO – Qui non può che parlare l’oggettività: il ballerino ha innegabili qualità tecniche e anche un’ottima espressività. Questa sera torna a dismostrarlo, vincendo entrambi i testa a testa in cui viene schierato. VOTO 7

TANCREDI – Ha il suo stile e la sua dimensione e questo continua a premiarlo. Tancredi ha un’identità chiara e fresca e oggi al quarto serale di Amici 2021 l’ha dimostrato nuovamente. VOTO 6,5

RAFFAELE – Se la scorsa settimana è riuscito a vincere un punto contro Sangiovanni, questa sera Raffaele centra l’obiettivo. Battuto da Deddy e nell’ultima manche in ballottaggio: una serata non facile per lui. VOTO 5,5

AKA7EVEN – Continua la serie di sconfitte dell’allievo di Anna Pettinelli. Il cantante non riesce a strappare un punto all’avversario (a Sangiovanni in particolar modo) e, infatti, rischia nuovamente l’eliminazione dopo aver perso contro Deddy. Che sia questa la sua ultima possibilità di dimostrare chi è veramente? VOTO 5

SAMUELE – L’esibizione su The Mask particolarmente travolgente. L’unica pecca? Vorremmo vederlo sul palco di più e in più pezzi da solista. VOTO 7

GIULIA – Non ne sbaglia una sul palco e se al talento aggiungiamo la sua innata simpatia, è chiaro il motivo per il quale da casa sia sempre lei la preferita del pubblico. VOTO 7



