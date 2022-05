Eliminato Amici 21 settimo serale e pagelle/ Nunzio KO, Albe salvo, Luigi sorprende

Amici 21, settimo serale: i Cele-Zerbi trionfano, le pagelle

Il settimo serale di Amici 21, andato in onda il 30 aprile 2022 su Canale 5, decreta il ballottaggio ad eliminazione certa tra Albe (Alberto La Malfa) e Nunzio Stancampiano, ed è quest’ultimo a dover lasciare la scuola di Canale 5, per il giudizio dei 3 giudici adibiti alle votazioni, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Ad aprire la sfida di Amici 2022 a 3 manche delle 3 squadre è il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sfida il team facente capo a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima sfida della prima manche schiera Luigi Strangis con Datemi un martello (voto: 7 e mezzo, buona presenza scenica) vs Nunzio Stancampiano Ricky Martin per una notte sulle note di She bangs! (voto: 9 e mezzo, l’entertainment è assicurato). Al serale di Amici 2022 La seconda sfida schiera poi Michele Esposito in una choreo sulle note di Fiori di Rosa, Fiori di Pesco (lui è il binomio di eleganza e tecnica, voto 9) vs Sissi e Alex in un duo su Dusk Till Dawn (buona fusione delle voci, voto 7 e mezzo). La terza sfida schiera Luigi con Splendido splendente (voto 8, iconica cover) vs Nunzio con un Mix flamenco (è a fuoco, voto 9). La prima manche Amici 21 termina con la vittoria dei Cele-Zerbi e al primo ballottaggio finiscono gli eliminabili dei Cucca-Todo Serena con Dove si balla (performance dinamica, voto 8), Nunzio con On the floor di Jennifer Lopez e Pitbull (performance iconica, voto 9) e Alex con Sogni al cielo (a fuoco con gli inediti, voto 8 e mezzo). Ad essere confermato per il ballottaggio ad eliminazione certa è Nunzio.

La seconda manche di Amici 21 si disputa tra i Cele-Zerbi e il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è un guanto di danza voluto da Alessandra Celentano -che schiera Michele Esposito (voto 8, tecnica e versatilità) contro Dario Schirone (voto 8, intenzione e predisposizione stilistica) sulle note di Poetica di Cesare Cremonini. La seconda sfida schiera Luigi con Pazza idea di Patty Pravo (la cover è emozionale e introspettiva, voto 9) contro Albe e la cover di Ci vuole un fisico bestiale (cover dinamica e personale, voto 8). La terza prova di Amici 2022 è un guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli che chiama Luigi (voto 8, cool è l’arrangiamento pop-rock) e Albe (le barre sono al passo con il linguaggio della generazione Z, voto 8) a sfidarsi sulle note di Io vagabondo dei Nomadi. La seconda manche si chiude con la vittoria dei Cele-Zerbi e della squadra perdente va al ballottaggio provvisorio Albe. Poi, è la volta del guanto prof, Cele-Zerbi vs. Cucca-Todo.

La terza ed ultima manche di Amici 2022 vede i Cele-Zerbi scontrarsi con il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima prova è un guanto sul groove in un medley di Stevie Wonder tra Luigi Strangis (voto 8, magica la chiareo rockeggiante del groove) e Alex (è a fuoco più dell’avversario pur essendo nato per le ballad, voto 9). La seconda sfida schiera Serena e Alex in Lay Me Down (l’abbraccio finale scatena la reazione di Cosmary, l’intimità è tangibile, voto 8) contro Luigi in una cover di Master Blaster (impeccabile, voto 9). Al serale di Amici 21 La terza sfida schiera Sissi che canta Where do I begin (performance buona vocalmente, ma può migliorare nell’interpretazione, voto 7 e mezzo) contro Michele che balla Dangerous di Michael Jackson (voto 7 e mezzo, si apprezza la versatilità, ma il Re del pop è la danza di un altro Pianeta). La quarta sfida schiera Sissi con la canzone per la pace Imagine (voto 7 e mezzo, buona l’assegnazione, ma l’interpretazione è poco sentita) contro Michele che balla Miserere (voto 8, tecnica e eleganza la fanno da padrone). La terza manche viene vinta dai Cucca-Todo e manda al ballottaggio provvisorio Luigi.

Il ballottaggio provvisorio di Amici 2022, piuttosto contestato nel web rispetto alle votazioni stabilite dalla giuria, vede quindi a rischio Nunzio, che esegue Killing me softly, Crazy in love, Scott e Fran’s Paso Doble, Albe che esegue Prima di te, Giravolte e Millevoci e Luigi canta Muro, Tienimi stanotte, e quest’ultimo viene salvato dalla giuria e non sostiene la terza esibizione. A rivelarsi eliminato è Nunzio e Albe prosegue la sua corsa. Luigi è inoltre il vincitore della prova TIM e a Nunzio viene conferito il premio Marlù del valore di 7mila euro, in quanto premio di consolazione per l’eliminato di Amici 2022. Ospite al serale Ghali. Nel frattempo il web si mobilita in massa a contestazione del ballottaggio che ha visto finire a rischio Nunzio, Albe e Luigi: i contestatori -tra gli utenti sui social- tacciano i 3 giudici del serale di Amici 21 di aver rischiato di impoverire l’entertainment del talent mettendo in ballottaggio tre talenti validi quali il latinista, il cantautore rock e il cantautore pop.











