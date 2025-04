È tutto pronto per la quinta puntata di Amici 24 Serale 2025 che andrà in onda questa sera, 19 aprile 2024, e dalle anticipazioni si scopre che saranno tante le emozioni che regaleranno tutti gli allievi tra sfide, performance commuoventi o divertenti e guanti di sfida. La novità del Serale di oggi è che torna la doppia eliminazione e dagli spoiler si scopre che al termine della prima manche è arrivata la prima eliminazione diretta Francesca Bosco, e la ballerina di Deborah Lettieri, ha dovuto lasciare per sempre la scuola di Amici.

Nella seconda e terza manche, invece, a rischio eliminazione sono arrivati SenzaCri e Trigno: chi sarà insieme alla ballerina l’eliminato Amici 24 Serale 2025? Dopo l’uscita delle anticipazioni Amici 24 Serale 2025 sul ballottaggio finale tra (Cristina Carella) e (Pietro Bagnadentro) sono iniziare a circolare le prime indiscrezioni su chi sarà l’eliminato. Il verdetto finale, infatti, è stato decretato non in studio ma in casetta direttamente da Maria De Filippi. Tuttavia in queste ore in molti fan del talent di Canale5 hanno raccolto indizi, supposizioni e mosse social che potrebbero rivelare chi tra i due è stato eliminato. Soprattutto una mossa social delle ultime ore.

Francesca Bosco e Senza Cri sono gli eliminati Amici 24 Serale 2025? Sulla prima c’è certezza assoluta mentre per quanto riguarda la seconda una serie di indizi fanno presupporre che sia stata lei ad avere la peggio sul cantante rivale. Secondo delle indiscrezioni sembrerebbe proprio che sia stata la cantante di Lorella Cuccarini l’eliminata. E non è tutto perché poche ore fa non è passata inosservata anche una mossa social in tal senso. Il profilo Instagram di Senza Cri risultava attivo e com’è noto gli allievi durante la fase del Serale non possono usare il cellulare e soprattutto i social. Gli utenti più attenti hanno subito fatto gli screen: che dunque siano Francesca Bosco e Senza Cri gli eliminati di Amici 24?