Chi sarà il primo eliminato di Ballando con le stelle 2025? La Signora Coriandoli e Beppe Convertini i concorrenti a rischio: ecco i pronostici

Chi sarà il primo eliminato di Ballando con le stelle 2025? Arrivati alla quarta puntata, è una domanda più che lecita, visto che la prima eliminazione di questa edizione è ormai alle porte e appare già chiaro chi rischia per giuria e pubblico. Alcune coppie hanno mostrato sin da subito grosse potenzialità – come quella di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, o ancora di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca -, altre, invece, sono palesemente indietro e a rischio.

BALLANDO CON LE STELLE 2025, PUNTATA 18 OTTOBRE/ Diretta, eliminato, vincitore: Fognini strega la giuria

È il caso della Signora Coriandoli, che balla con Simone Di Pasquale. Le loro performance, in tutte le puntate, non sono riuscite a fare breccia nella giuria, che li ha votati con punteggi sempre molto bassi. La gara è chiaramente in salita per loro, soprattutto se messa a confronto con concorrenti invece molto più promettenti. Chi ha seguito anche le precedenti edizioni, sa che il rischio eliminazione per questa coppia è effettivamente alto.

Simone di Pasquale colpito da grave lutto: è morta la mamma/ L'abbraccio in diretta di Milly Carlucci

Chi sarà il primo eliminato di Ballando con le stelle 2025? Anche Beppe Convertini rischia grosso

Come lo è d’altronde anche per Beppe Convertini, che balla con Veera Kinnunen. Il conduttore è stato tra i più criticati dalla giuria, se non il più bersagliato in assoluto dai commenti negativi, ai quali ha risposto prima con cortesia, poi a tono. È comunque chiaro che il ballo non sia il punto forte di Convertini e che difficilmente una sua performance potrà competere con quelle di concorrenti come Fialdini, D’Urso ma anche Colombari e Delogu. Al momento sono le donne, infatti, ad aver fatto meglio nella gara, e a dominare le classifiche. Coriandoli e Convertini, d’altronde, non sono riusciti a salire in classifica neppure con il voto del pubblico a casa. Il che ci porta ad ipotizzare che possa essere uno tra loro il primo eliminato di Ballando con le stelle 2025.