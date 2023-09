Eliminato Grande fratello 2023, 5 concorrenti nominati al televoto della 5a puntata/ Il pronostico

Grande fratello 2023, il televoto della quinta puntata é ad eliminazione certa: lo spoiler

La quinta puntata del Grande Fratello 2023 si preannuncia a dir poco scoppiettante con il primo televoto ad eliminazione certa, di cui Arnold Cardaropoli si preannuncia l’eliminato. É quanto si delinea a prima firma della sottoscritta in un pronostico su Il sussidiario.net, sulla base del sondaggio web aperto all’occhio pubblico attivo via Instagram, che chiama i telespettatori a pronunciarsi con dei voti al quesito “chi vuoi salvare?”.

Arnold Cardaropoli insieme a Claudio Roma per la quota nip, tra i nominati della quarta puntata al televoto in corso per la quinta puntata insieme alla vip Grecia Colmenares, i nip Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan, si contendono il titolo di papabile primo eliminato in quanto meno votati, ad ex aequo con il 6% di voti . Il risultato finale delle votazioni al televoto sono attesi per lunedì 25 settembre 2023, nella cui prima serata entro e non oltre le ore 22:00 é previsto lo stop alla votazione indetta per la decretazione della prima eliminazione del gioco.

Chi é l’eliminato alla 5a puntata del Grande Fratello 2023?

La terza posizione posizione nell’ordine di gradimento che si configura sulla base del televoto del Grande Fratello in corso, poi, é occupata da Vittorio Menozzi, a quota 25% delle votazioni. Seconda posizione alle spalle della vip attrice di origini venezuelane, Giselda Torresan, con la percentuale pari al 28% dei voti. Prima posizione, nell’ordine di gradimento al sondaggio web aperto sul nuovo televoto, e quindi papabile preferita dall’occhio pubblico tra i concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023 e candidata all’immunità dal nuovo girone di nomination é Grecia Colmenares, con il 36% di voti.

I dati del pronostico, chiaramente, possono confermarsi o smentirsi con i risultati del televoto alla presa visione della nuova e quinta puntata di Grande fratello 2023, attesa sulle reti Mediaset.

Nel frattempo, intanto, Grande fratello continua a perdere la gara Auditel dell’accesso prime time serale, perdendo così anche lo status di tendenza tra i trend su X (social Twitter).











