Eliminato Grande Fratello 2023, Arnold, Claudio, Giselda, Grecia o Vittorio?/ I sondaggi parlano chiaro

Grande Fratello 2023, chi dovrà abbandonare la casa? I primi sondaggi

Questa sera, lunedì 25 settembre, andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello in cui si scoprirà chi verrà eliminato tra Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli, nominati durante le prime votazioni, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi, votati dagli altri inquilini nella puntata di giovedì.

Sono già partiti alcuni sondaggi online che indicano come meno votato Claudio Roma. Sarà lui ad uscire dalla casa più spiata d’Italia? Intanto, sembra che nelle posizioni più alte si sia stabilito Vittorio protagonista di alcuni disguidi con gli altri concorrenti. In molti hanno accusato gli altri gieffini di averlo isolato e questo potrebbe contribuire ad alzare la sua popolarità. Non rimane che attendere la diretta per conoscere i risultati.

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi isolato da tutti? Cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, sembra che Menozzi sia stato isolato dal resto del gruppo che lo definisce uno “stratega”. Ieri pomeriggio, il concorrente si è cucinato un piatto di pasta ma prima che potesse mangiare Anita ha esclamato: “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre”.

Come riporta Biccy, poco prima di cena Massimiliano Varrese ha dichiarato: “Ma è troppa per me“, a questo punto si è avvicinata Anita che gli dice: “Quella che non mangi dagliela ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio”. Massimiliano ha dunque risposto: “No non gliela date per principio“. Il web ha sodalizzato con Vittorio e ha accusato gli altri inquilini di averlo isolato. Molti sono gli utenti che si sono schierati dalla parte del gieffino e che hanno promesso di sostenerlo con il voto.

