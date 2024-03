Eliminato Grande Fratello 2024: a rischio Massimiliano, Federico, Simona, Anita o Giuseppe?/ I sondaggi

Grande Fratello 2024, chi si salva e chi rischia l’eliminazione tra Anita, Massimiliano, Simona, Federico e Giuseppe? I sondaggi

Manca sempre meno alla puntata finale del Grande Fratello 2024, nelle scorse settimane sono già state decretate le prime finaliste, Beatrice Luzzi e Rosy Chin mentre nella puntata di questa sera si vedrà chi tra Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Federico Massaro, Simona Tagli e Giuseppe Garibaldi andrà a rischio eliminazione. Il televoto, infatti, è in positivo ed il meno votato andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. Chi rischia di essere eliminato dal Grande Fratello 2024 secondo i sondaggi?

Il pronostici sul favorito e colui che andrà a rischio eliminazione al Grande Fratello 2024 sono tutt’altro che netti. Secondo i sondaggi le differenze percentuali sono talmente basse che tutto è ancora da decidere. Nel dettaglio, infatti, ForumFree, sito dei sondaggi ufficiali del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, riporta la vittoria al televoto di Simona Tagli con il 55,34% di preferenze seguita da Giuseppe Garibaldi con il 15,14% e Anita Olivieri con il 10,19% a pochissima distanza si piazza poi Massimiliano Varrese con il 10,8% ed infine il meno votato Federico Massaro con il 9,26%.

Massimiliano, Anita, Giuseppe, Federico e Simona: chi rischia di essere eliminato al Grande Fratello 2024?

Dando un’occhiata anche alle fanpage e ad altri forum sul reality di Alfonso Signorini si scopre che cosa dicono gli altri sondaggi. Facendo una media la preferita dal pubblico è Simona Tagli che spicca con un media che supera il 50% di preferenze. A poca distanza l’uno dall’altro, invece, si posizionano Giuseppe Garibaldi con una media del 15% di preferenza seguito da Anita con il 12% e Massimiliano e Federico con il 10%. Dunque spulciando i sondaggi i concorrenti a rischio eliminazione del Grande Fratello 2024 sono Massimiliano Varrese e Federico Massaro.

Mai come in questo caso, però, le differenza percentuali sono talmente basse da rendere difficili dei pronostici certi dunque chi finirà direttamente in nomination nella prossima puntata da Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro, Massimiliano Varrese e Simona Tagli al Grande Fratello 2024? Per saperlo non resta che guardare la puntata in onda questa sera, 14 marzo 2024, su Canale5.











