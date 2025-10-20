Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello? Bena, Flaminia e Omer tra i concorrenti più a rischio in un televoto flash a sorpresa

Questa sera, lunedì 20 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta di una puntata cruciale, dato che ci sarà un’eliminazione importante e a sorpresa. Il comunicato svela infatti che un televoto flash decreterà un’eliminazione inaspettata nella Casa; ma chi rischia? I nominati di questa settimana sono: Omar “Bena” Benabdullah, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Francesco Rana, ma non sono loro a rischiare l’eliminazione. Stando alle anticipazioni, il televoto di questa settimana è per l’elezione del preferito e non per l’eliminazione. Ma chi rischia di dire addio questa sera?

Tra i concorrenti più a rischio c’è sicuramente Bena, che, sul sito ufficiale del GF, ha solo il 12,93% delle preferenze. Effettivamente, il suo percorso nella Casa è iniziato più tardi rispetto agli altri e, quindi, non è ancora riuscito a conquistare pienamente l’attenzione del pubblico. Al contrario, Giulia Soponariu e Francesco Rana risultano al momento i più apprezzati, il che rende difficile pensare ad una loro eliminazione. Grazia Kendi, invece, si trova in una posizione intermedia, con una possibilità di rischio da non sottovalutare.

Grande Fratello in onda questa sera: ecco chi potrebbe uscire

Ad ogni modo, come spesso accade, la diretta del lunedì del Grande Fratello potrebbe ribaltare tutto. Tra i preferiti del pubblico c’è anche Donatella Mercoledisanto, che quindi rischia poco l’eliminazione, mentre potrebbe essere tra i meno votati Flaminia (tra le ultime entrate), oltre a Matteo e Mattia, che non sono stati finora protagonisti di dinamiche interessanti. Durante la puntata, gli equilibri nella Casa possono cambiare da un momento all’altro, dato che basta una discussione accesa o un confronto inaspettato per modificare l’opinione del pubblico e stravolgere i risultati dei sondaggi.