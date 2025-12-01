Chi è il nuovo eliminato del Grande Fratello 2025: a rischio, nella puntata dell'1° dicembre, sono Grazia e Mattia.

Una nuova eliminazione rischia di creare tensione nella casa del Grande Fratello 2025 che, nel corso della puntata in onda oggi, saluterà un altro inquilino che non è riuscito a conquistare i consensi del pubblico. Il televoto che sarà chiuso, in diretta, da Simona Ventura, ha un doppio esito: da una parte ci sarà chi festeggerà per essere stato eletto finalista e, dall’altro, c’è chi prenderà le valigie e saluterà tutti ad un passo dalla finale. Al termine della scorsa puntata del reality show, al televoto, sono finiti in quattro. Si tratta di un televoto pesantissimo perché in gioco ci sono quattro inquilini importantissimi per le dinamiche della casa.

Chi è il secondo finalista Grande Fratello 2025/ Testa a testa tra Jonas e Omer: chi la spunta

Il pubblico, infatti, è stato chiamato a scegliere il finalista e l’eliminato, tra i due uomini che si sono punzecchiati sin dall’inizio ovvero Omer e Jonas e due concorrenti che, dopo essersi avvicinati e allontanati, attualmente sono nuovamente vicini ovvero Grazia e Mattia.

Eliminato Grande Fratello 2025: perché rischiano Grazia e Mattia

Se Omer e Jonas, in base ai sondaggi, si stanno giocando la finalissima, a contendersi l’eliminazione, sempre stando ai risultati dei sondaggi dei social, sono Mattia e Grazia che, negli ultimi giorni, non solo sono nuovamente vicini, ma hanno ritrovato la complicità che avevano prima del confronto con Carlotta. Nonostante la curiosità di scoprire cosa potrebbe accadere tra Scuderi e la Kendi, tutti i voti si starebbero concentrando su Omer e Jonas che, avendo la coppia rispettivamente con Rasha e Anita, hanno i fandom più numerosi.

Padre Rasha Younes, rivelazione choc della concorrente del Grande Fratello: "Morto davanti ai miei occhi"

Proprio la lotta tra i fan di Omer e Jonas potrebbe determinare l’eliminazione di uno tra Mattia e Grazia. Salvo clamorosi colpi di scena dovuti al voto del pubblico generalista che potrebbe stravolgere quello dei social, a lasciare la casa dovrebbe essere uno dei due.