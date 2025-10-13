Chi è l'eliminato del Grande Fratello 2025: Omer, Giulio e Matteo al televoto. Ecco chi rischia di più.

La terza puntata del Grande Fratello 2025 è decisiva per tre concorrenti ovvero per Matteo, Giulio e Omer, finiti al televoto al termine delle nomination della scorsa puntata. Tre uomini, tre storie diverse e tre personalità forti e che, in modo diverso, si sono già fatte notare all’interno della casa più spiata d’Italia. Matteo, il pugile del Grande Fratello, è quello che, dopo pochi giorni di convivenza, ha manifestato la volontà di andare via al punto da chiedere ai compagni di nominarlo come poi è accaduto.

Giulio, invece, dopo il primo avvicinamento a Benedetta con cui non sono mancate le attenzioni e le coccole, ha fatto un passo indietro e, negli ultimi giorni, si è avvicinato sempre di più a Grazia da cui ha dovuto separarsi perché lei è finita in tugurio con Omer e Francesco. Infine, l’ultimo a finire al televoto è stato Omer che, oltre ad essersi avvicinato a Rasha, è stato protagonista di uno scontro con Jonas.

Eliminato Grande Fratello 2025: chi rischia di più tra Omer, Matteo e Giulio

In attesa do scoprire l’esito del primo televoto del Grande Fratello 2025, chi rischia maggiormente l’eliminazione in base ai sondaggi del web sono Matteo e Giulio. A giocarsi la permanenza in casa all’ultimo voto potrebbero essere proprio il pugile e l’odontoiatra mentre non rischierebbe nulla Omer che, dopo il litigio con Jonas, ha spaccato nettamente in due il popolo dei social tra coloro che si sono schierati dalla sua parte e quelli che, invece, hanno difeso Jonas.

In base ai sondaggi, dunque, non dovrebbero esserci sorprese sull’esito del televoto. Il web, in particolare, punta tutto su Matteo che, stando ai vari commenti, non creerebbe dinamiche interessanti all’interno della casa. Sarà, lui, dunque, il primo eliminato del Grande Fratello di Simona Ventura?

