Eliminato Grande Fratello, chi è? I più a rischio nella 32a puntata del 17 febbraio 2025

È tutto pronto per la 32a puntata del reality storico di Canale5 condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda questa sera, lunedì 17 febbraio 2025 e si scoprirà chi sarà l’eliminato Grande Fratello tra i sei in nomination: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli (Giglio) dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia perché a differenza della scorsa puntata questa volta chi sarà il meno preferito del pubblico verrà eliminato definitivamente.

Amanda Lecciso, chi sono le sorelle Loredana e Raffaella?/ Una famiglia unita all’insegna dell’amore

Che cosa dicono i sondaggi su chi sarà l’eliminato Grande Fratello della puntata di questa sera? Stando a quanto riporta il sondaggio di Reality House a rischio eliminazione ci sono Chiara Cainelli con solo il 7% ma a rischiare ci sono anche Alfonso D’Apice con l’8% e Luca Giglio con il 9%. Se si passa ai sondaggi di Libero Magazine, invece, cambiano le percentuali ma non i personaggi e dunque rischiano di essere l’eliminato Grande Fratello Chiara, Alfonso e Giglio tutt’ e tre con circa il 6% di preferenze. Infine per quanto riguarda i sondaggi di ForumFree a rischiare sarebbero nell’ordine Giglio con il 6,28%, Alfonso con il 6,50% e Chiara con il 6,85%.

Quali sono le "fazioni" al Grande Fratello?/ Casa spaccata a metà: i due gruppi e alcuni "indecisi"

Grande Fratello, chi è l’eliminato della puntata del 17 febbraio 2025? Salvi Iago e Amanda

Se da una parte rischiano di essere l’eliminato Grande Fratello della puntata di questa sera Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Luca Giglioli Giglio perché tra coloro che hanno le percentuali più basse nei sondaggi, dall’altra non dovrebbero esserci problemi per gli altri tre concorrenti in nomination. Secondo i sondaggi di ForumFree il preferito del pubblico è Iago Garcia con una percentuale di gradimento pari al 33,13% lo segue poco distante Amanda Lecciso con il 32,97% di preferenze ed infine con un notevole scarto, anche Shaila Gatta con i voti favorevoli pari a 14,49%.

Chi è il fratello di Iago Garcia?/ "Fisicamente molto diverso da me": sorpresa al Grande fratello?

Nel frattempo nella puntata del GF di questa sera oltre all’attesa per sapere chi sarà l’eliminato e se verranno confermati i sondaggi non mancheranno anche i colpi di scena, le soprese emozionanti, gli scontri e le liti ma anche le strategie dei concorrenti e soprattutto in studio il conduttore con le due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Bonamici commenteranno tutto ciò che è successo nella Casa in questi ultimi giorni. L’appuntamento quindi è come sempre nella prima serata di Canale5 a partire dalle 21.30 circa subito dopo Striscia la notizia.