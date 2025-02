Eliminato Grande Fratello: chi sono i concorrenti al televoto

Un’altra eliminazione è pronta a scuotere la casa del Grande Fratello. Quello di questa sera è un televoto pesante che potrebbe confermare la tradizioni dei “nuovi concorrenti” che pagano lo scotto di essere entrati troppo grandi o sconvolgere tutto mandando a casa uno dei veterani. Le nomination della scorsa puntata, hanno mandato al televoto ben dieci concorrenti tra i quali spiccano alcuni concorrenti storici del reality, presenti nella casa sin dallo scorso 16 settembre. Accanto a loro, poi, ci sono anche gli inquilini che sono arrivati poco prima di Natale e quelli che, invece, hanno varcato la porta rossa lo scorso gennaio.

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Luca Giglio, Iago Garcia, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime, Shaila Gatta e Stefania Orlando sono i concorrenti nominati e finiti al televoto: chi sarà, dunque, il nuovo eliminato del Grande Fratello?

Eliminato Grande Fratello: Luca Giglio via a sorpresa?

Con un televoto che vede ben dieci concorrenti a rischio, prevedere chi sarà effettivamente l’eliminato del Grande Fratello non è affatto facile. Tuttavia, dai sondaggi che circolano sul web, è possibile prevedere chi saranno i concorrenti più a rischio. Non dovrebbero correre pericolo Iago Garcia, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Shaila Gatta che sono i concorrenti che il popolo del web preferisce.

A sorpresa, tuttavia, dovrebbero restare in casa anche Federico Chimirri e Chiara Cainelli: nonostante sia stato uno degli ultimi a varcare la porta rossa, la vicinanza al gruppo di Helena Prestes sembrerebbe premiare lo chef così come quella al gruppo di Lorenzo e Shaila premierebbe la Cainelli. Anche Mariavittoria Minghetti, tuttavia, dovrebbe salvarsi mentre quelli più a rischio sono Maxime, Maria Teresa Ruta e a sorpresa Luca Giglio. L’eliminazione di quest’ultimo sarebbe davvero una sorpresa per il resto della Casa.