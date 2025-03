Eliminato Grande Fratello, pronostici puntata di lunedì 24 marzo 2025: la previsione di Lorenzo Spolverato

La semifinale del Grande Fratello è alle porte! Lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini ci accoglierà per la penultima puntata, dove potremmo assistere ad una doppia eliminazione. In nomination troviamo Luca Giglio, Chiara Cainelli e Helena Prestes, nonchè tre grandi protagonisti di questa edizione. Al momento i sondaggi online vedono la modella brasiliana in netto vantaggio, ma nelle ultime ore tutto pare essere cambiato. Il motivo? Una “gufata” di Lorenzo Spolverato che non ha mai sbagliato le sue previsioni sulle eliminazioni.

Il modello milanese ha azzeccato l’uscita di Amanda, di Iago, di Stefania Orlando e di tanti altri concorrenti del Grande Fratello, motivo per cui questa volta i fan di Helena Prestes si stanno davvero preoccupando. Il ragazzo ha rassicurato Chiara Cainelli e Luca Giglio, dicendo loro di non preoccuparsi perchè ad uscire sarà la fidanzata di Javier Martinez. Da non dimenticare, c’è poi il discorso dei fandom che stanno in qualche modo pilotando questa edizione del Grande Fratello. Infatti, gli Shailenzo stanno votando Giglio, mentre le Zelena votano per salvare Chiara.

Eliminato Grande Fratello: Helena Prestes rischia davvero?

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello lunedì 24 marzo 2025? Sta per andare in onda la semifinale del reality più amato di Mediaset e i fan sono curiosi di scoprire chi uscirà dalla casa più spiata d’Italia. Perdere Helena Prestes prima della finale sarebbe un duro colpo per il programma, dato che la modella è sempre stata un personaggio di punta capace di influenzare gli equilibri del programma. Del resto, il fandom delle “Zelena” è stato creato anche per merito suo, quando ancora lei e Zeudi Di Palma erano amiche e forse qualcosa in più.

Non solo, grazie a Helena Prestes si sono create dinamiche importanti nella casa e nonostante sia stata senza dubbio un personaggio divisivo, è riuscita a creare fazioni e a farsi voler bene dal pubblico, specialmente da Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, che hanno colto la sua essenza più autentica. Continua al momento la voce che vedrebbe Zeudi Di Palma vincitrice del Grande Fratello, ma nulla è ancora confermato finchè il reality non chiuderà ufficialmente i battenti. Di certo, per colpa dei fandom tossici potrebbero sorgere polemiche non da poco già a partire dalla fine della prossima puntata.