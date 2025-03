Una nuova puntata del Grande Fratello è pronta ad accendere i motori e i fari sono ovviamente puntati sul possibile eliminato della serata dato che ormai la chiusura del cerchio è sempre più vicina in vista della finale. 5 nomi altisonanti al televoto che questa sera avrà il suo verdetto: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chi sarà l’eliminato Grande Fratello nel corso della puntata di oggi, 17 marzo 2025?

Come sempre i pronostici lasciano il tempo che trovano dato che, soprattutto in questa edizione, abbiamo assistito a colpi di scena non da poco. In ogni caso, questa volta l’eliminato Grande Fratello potrebbe essere facile da intuire grazie ad un particolare non da poco. Si scontrano infatti alcuni dei protagonisti indiscussi di questa edizione e, come spesso accade in queste circostanze, a ‘pagare’ è l’anello più debole.

Eliminato Grande Fratello: 2 concorrenti con il fiato sospeso…

Considerato il televoto di questa sera – 17 marzo 2025 – l’eliminato Grande Fratello potrebbe essere proprio una delle concorrenti più in vista nelle ultime puntate: Chiara Cainelli. Forse non è mai entrata del tutto nelle grazie dei telespettatori, almeno non al pari degli avversari in nomination. Difficile credere che le posizioni di Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez – quando siamo quanto mai prossimi alla finale – siano in discussione.

Forse, solo Mariavittoria Minghetti può dirsi meno sicura; l’eliminato Grande Fratello, nel merito delle ipotesi, è un verdetto diviso per due in vista della puntata di oggi, 17 marzo 2025. Lei e Chiara Cainelli si dividono buona parte delle chance in termini di eliminazione anche se la fidanzata di Tommaso Franchi, in Casa da inizio reality, vanta una posizione forse più solida anche per i dissidi sentimentali che i telespettatori potrebbero voler ancora osservare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dunque, appuntamento a questa sera per scoprire chi sarà il prossimo eliminato Grande Fratello e come sempre, prepariamoci a possibili colpi di scena.

