Eliminato Grande Fratello: chi rischia di uscire? Cosa dicono i sondaggi

Lunedì 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello con tanti colpi di scena che hanno lasciato il pubblico senza parole. In particolare ci sono stati tanti momenti di tensione tra i gieffini nel momento delle nomination, che anche stavolta si sono rivelate affollatissime. Ognuno dei concorrenti ha espresso la sua preferenza, facendo i nomi di chi dovrà andare al televoto. Ma quindi chi rischia di uscire dal Grande Fratello? Andiamo a scoprire il possibile eliminato di questa settimana e il responso dei sondaggi.

Pagelle Grande Fratello, 32a puntata/ Ciclone Anna Pettinelli, la fragilità di Iago e l'arroganza di Alfonso

I piramidali hanno espresso il verdetto! Come ogni settimana i concorrenti hanno votato sia in confessionale che davanti agli altri inquilini, generando polemiche non da poco. Il concorrente immune è Lorenzo Spolverato, che ricordiamo essere stato decretato come il primo finalista del reality. Per lui, niente più rischio di eliminazione. A finire in nomination sono stati ben dieci concorrenti. Uno di loro uscirà dal Grande Fratello nella prossima puntata di martedì 20 febbraio.

Alfonso Signorini commosso dall'incontro tra Iago Garcia e la mamma al GF/ Buonamici: "Ti ero vicina"

Eliminato Grande Fratello, Maxime Mbanda è il meno preferito dal pubblico

Chi sono i nominati del Grande Fratello questa settimana? A finire dritti al televoto sono stati: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà, Giglio. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa e già si aprono le scommesse sul nome che merita l’eliminazione. A parlare sono i sondaggi di ForumFree, tra i più “frequentati” dai fan del Grande Fratello. Sembra che il concorrente più amato di questa settimana sia ancora Iago Garcia che ha quasi raggiunto il 18% dei voti.

Chi è il fratello di Iago Garcia?/ "Fisicamente molto diverso da me": sorpresa al Grande fratello?

Dopo di lui Amanda Lecciso, che settimana dopo settimana prende sempre più consensi. Stavolta se la sta cavando con un bel 15% pieno. Si passa poi a Stefania Orlando che conquista il 14,78% dei voti secondo i Sondaggi del Grande Fratello aggiornati a oggi 18 febbraio 2025. Appena sotto di lei anche Shaila Gatta, che continua ad essere amata dal pubblico. La ballerina ottiene il 14,23% dei voti. Anche Federico Chimirri sembra essere salvo, con il 12,51% delle preferenze. Critiche le condizioni di Giglio, Maria Teresa Ruta e Maxime Mbanda: quest’ultimo risulta il più a rischio, votato solo per l’1,41%. Situazione in bilico per Chiara e Mariavittoria che se la cavano a malapena con l’8%.