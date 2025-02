Eliminato Grande fratello: il gruppo di Lorenzo Spolverato perde pezzi

La casa del Grande Fratello è ormai divisa in due fazioni: da una parte c’è quella di Javier Martinez e Helena Prestes che vanta il maggior numero di componenti tra i quali alcuni degli ultimi concorrenti entrati come Federico Chimirri e Stefania Orlando ma anche Iago Garcia, rientrato dopo aver trascorso mesi fuori dalla Casa e dall’altra c’è il gruppo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, ad oggi, può contare solo su Chiara Cainelli e Luca Giglio dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice. Nel mezzo, poi, ci sono concorrenti che vanno d’accordo con tutti come Jessica Morlacchi, Mattia Fumagalli, Maxime, Maria Teresa ruta.

Yulia Bruschi e Luca Giglio, storia al capolinea?/ Indiscrezione bomba: lei pizzicata ancora con l'ex Simone

L’eliminazione di Alfonso D’Apice, arrivata nella scorsa puntata, ha fatto perdere un alleato importante a Lorenzo Spolverato che, tuttavia, non si è abbattuto. A differenza delle precedenti volte, però, non si è accanito sull’altra fazione decidendo di mettere davanti a tutto la sua storia d’amore con Shaila Gatta. Consapevole che le dinamiche del gioco possano mettere in pericolo la stabilità della sua coppia, ha deciso di vivere con più leggerezza le ultime settimane nella casa. Tuttavia, nella prossima puntata, un altro componente del suo gruppo è a rischio.

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello confessa i suoi dubbi su Shaila/ Fuori è diverso, sono preoccupato

Eliminato Grande Fratello: cosa dicono i sondaggi

Al termine della puntata in cui è stato eliminato Alfonso, al televoto, è finita più metà della casa. A rischio eliminazione, così, ci sono: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Luca Giglio, Iago Garcia, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Un televoto super abbandonante e che porterà un altro concorrente definitivamente fuori dalla casa a meno che il pubblico non decida di eliminare shaila che potrebbe rientrare avendo conquistato il bonus di ritorno.

Ad oggi, tuttavia, in base a quello che dicono i sondaggi del web, i concorrenti più a rischio cono Maxime, Maria Teresa e Giglio. Si tratta dei concorrenti meno votati seguiti subito dopo da Mariavittoria. Non dovrebbero correre alcun rischio tutti gli altri.

Chiara Cainelli ‘accusa’ Mariavittoria Minghetti: “E’ falsa!”/ “Prima della puntata piangeva, poi…”