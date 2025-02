Eliminato Grande Fratello, chi rischia nella puntata del 5 febbraio 2025

Chi uscirà dal Grande Fratello questa sera, giovedì 6 febbraio 2025? Il nuovo appuntamento con la diretta condotta da Alfonso Signorini ci attende come sempre dopo Striscia La Notizia, per scoprire quali saranno i concorrenti eliminati dal programma. Come sempre ci attendono Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli in studio per commentare quello che succede nella casa e le polemiche sui social. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere chi rischia di uscire oggi in base ai sondaggi.

L’ultima puntata del Grande Fratello, che si è conclusa la notte di lunedì 3 febbraio 2025, ha visto l’addio di Emanuele Fiori, ma non solo! Anche Ilaria Galassi, visibilmente stanca di restare all’interno del reality, ha deciso di andarsene e ritirarsi dopo ben cinque mesi. La concorrente ha spiegato di sentire la mancanza della sua famiglia, a discapito del rapporto con Pamela Petrarolo che come lei è un’ex Non è la Rai. Poi abbiamo assistito ad una nomination decisamente consistente tanto che sono a rischio di uscire addirittura nove concorrenti: Amanda Lecciso, Maxime Mbanda, Iago Garcia, Javier Martinez, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Giglio, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Insomma, la metà della casa!

Maxime Mbanda eliminato Grande Fratello?

Cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello? Oggi giovedì 6 febbraio 2025 attendiamo una nuova puntata del reality più amato di Canale 5. Il pubblico si è già espresso tramite il televoto e le percentuali parlano chiaro. Il preferito in assoluto è Iago Garcia, che si porta a casa il 23% delle preferenze, con un’altissima possibilità di salvarsi dall’eliminazione. Poco sotto troviamo Javier Martinez, con una percentuale del 22%. Anche lui potrebbe salvarsi questa sera con Amanda Lecciso che ha invece conquistato il 21% delle preferenze. Dopo di lei Shaila Gatta, con il 15%.

La classifica dei sondaggi continua con il televoto a Jessica Morlacchi che potrebbe salvarsi grazie all’8,84% dei voti del pubblico, mentre dopo di lei troviamo i concorrenti a rischio di eliminazione: si tratta di Eva Grimaldi che tocca a malapena il 3% delle preferenze e Pamela Petrarolo, la cui figura è stata parecchio indebolita nell’ultimo periodo. L’ex non è la rai ha raggiunto solo il 2,87% sei voti. Dopo di lei perde consensi anche Giglio, che si trova attualmente al 2,80%. Ultimo nei sondaggi è Maxime Mbanda che prende solo il 2,75% e se la gioca con Luca. Sarà lui ad abbandonare la casa?