Javier Martinez rischia di essere eliminato dal Grande Fratello. L’argentino si trova in un televoto particolarmente difficile, essendo in nomination insieme a concorrenti forti come Shaila Gatta, Helena Prestes, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. A primo impatto, il pubblico generalista potrebbe pensare che a rischiare di più siano Chiara e Mariavittoria, considerando che entrambe hanno avuto meno rilevanza nel programma rispetto a Shaila, Javier ed Helena. Tuttavia, conoscendo le dinamiche dei fandom, ovvero di coloro che ormai dominano i televoti, la situazione appare ben diversa. Proviamo quindi a chiarire meglio la situazione.

Le varie fanbase dei concorrenti si sono già organizzate per questa nomination, mettendo in difficoltà Helena e Javier. Difatti, le “Zelena” – ovvero le fan di Zeudi Di Palma – hanno deciso di votare per Chiara, la migliore amica dell’ex Miss Italia. A seguire, Mariavittoria ha dalla sua parte i “Tommavi” (i sostenitori della sua storia con Tommaso Franchi) e le “Morline” (le fan di Jessica Morlacchi). Infine, Shaila Gatta ha i voti degli “Shailenzo“, e non solo.

Dopo la rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, infatti, alcune fan degli ‘Shailenzo‘ si sono schierate dalla parte di Lorenzo, decidendo apertamente di non votare Shaila. Avendo comunque il bonus per rientrare in Casa, c’è chi ha pensato addirittura di darle questo “segnale“, così da farla tornare nel gioco con un’altra consapevolezza. Alla luce di ciò, allora, le ‘Zelena‘ hanno iniziato a votare non solo Chiara, ma anche Shaila, data la forte amicizia nata con Zeudi. Quindi, alla fine, gli ultimi rimasti in bilico sono Javier Martinez ed Helena Prestes.

Nel loro caso si crea un problema, dato che sono sostenuti entrambi dal fandom degli “Helevier“, costretto a dividere i voti. A differenza di Javier, però, Helena non ha il bonus, avendo già avuto la possibilità di rientrare nella Casa dopo essere stata eliminata a gennaio. Temendo di perderla definitivamente, sembra che i fan della coppia abbiano deciso di concentrare i voti solo su di lei, dato che, in ogni caso, Javier può ancora usufruire del bonus e continuare la sua avventura al Grande Fratello. A questo punto, l’argentino potrebbe contare solo sul supporto dei suoi fan individuali, che sono in netta minoranza rispetto a quelli di coppia, mettendolo a rischio eliminazione. Andrà davvero così? Chissà…