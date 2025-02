Eliminato Grande Fratello: Maxime fuori, Shaila Gatta la più votata

Dopo aver sperato di essere l’eliminato del Grande Fratello per poter tornare dai suoi figli, Maxime è stato effettivamente l’eliminato della puntata del Grande Fratello trasmessa il 20 febbraio 2025. Rimasto davanti al led con la sola Amanda Lecciso con cui il rapporto è stato altalenante a causa dell’interesse di lui non corrisposto. Nonostante l’atteggiamento tranquillo e mai fuori luogo, Maxime non è riuscito a conquistare totalmente il pubblico che, forse, anche per esaudire il suo desiderio di riabbracciare i figli, ha decretato la sua eliminazione.

In un televoto super affollato che, oltre che a Maxime e Amanda, vedeva coinvolti anche Stefania, Iago, Giglio, Chiara, Shaila, Maria Teresa e Mariavittoria, Maxime è stato il concorrente meno votato con l’1,6%.

Shaila Gatta la più votata dal pubblico del Grande Fratello

Da quando Lorenzo Spolverato è stato eletto finalista, Shaila Gatta è perennemente al televoto. Nonostante nella casa molti concorrenti non perdano occasione per nominarla, il pubblico continua a premiarla. In un televoto eliminatorio in cui la domanda rivolta agli utenti è stata “chi vuoi salvare”, Shaila è stata la concorrente più votata con il 22,46% di voti confermandosi la preferita esattamente come nel televoto che ha decretato l’eliminazione di Alfonso.

Alle sue spalle si è piazzata Chiara Cainelli che, forte del sostegno delle Zelena (il fandom di Zeudi e Helena che la sostiene per la sua amicizia con l’ex Miss Italia, ndr), ha portato a casa il 20,58% . Al terzo posto c’è Mariavittoria con il 12,71% mentre mentre Iago ha fatto il 10,85%, Stefania l’8,74% e Amanda il 7,47%. A chiudere Federico, Giglio e Maria Teresa, che hanno ottenuto rispettivamente il 6,85%, il 6,04% e il 2,7%.