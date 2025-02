Eliminato Grande Fratello, chi rischia nella puntata del 3 febbraio 2025

Chi sarà l’eliminato della nuova puntata del Grande Fratello? Oggi 3 febbraio 2025 Alfonso Signorini annuncerà il nome di un altro concorrente che dovrà abbandonare la Casa in via definitiva. Al televoto, dopo le ultime nomination, sono finiti in sei: Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma. Ma chi, tra loro, rischia l’eliminazione? Cosa dicono i sondaggi e i pronostici del web?

Tre sono i concorrenti che, stando ai sondaggi e all’affetto manifestato dal pubblico, sarebbero sicuramente fuori pericolo. Si tratta di Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Zeudi Di Palma. I concorrenti più a rischio sono, dunque, Ilaria Galassi, Emanuele Fiori e Giglio. Tra loro c’è però un concorrente che, secondo tanti, sarà il meno votato della puntata: Emanuele.

Nonostante sia nella Casa ormai da più di un mese, Emanuele Fiori non è riuscito ad imporsi all’interno delle dinamiche del Grande Fratello. A parte che per un quasi avvicinamento a Chiara Cainelli, lo sportivo non è mai stato tra i protagonisti in puntata, né tantomeno durante la vita nella Casa. Molti telespettatori lo considerano, anzi, quasi assente e poco integrato nella vita da gieffino. Il che lo penalizzerebbe al televoto di questa nuova puntata del Grande Fratello. Anche Giglio ha perso un po’ di ‘presenza’ al Grande Fratello nelle ultime settimane e, in particolare, da quando è uscita la sua fidanzata Yulia Bruschi. Leggermente più presente nelle dinamiche del GF è Ilaria Galassi, che nelle ultime settimane ha però vissuto all’ombra dell’ex compagna di gioco, Pamela Petrarolo. I sondaggi, insomma, sembrano parlare chiaro, tuttavia sappiamo che al Grande Fratello nulla è mai veramente scontato.