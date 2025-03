Eliminato Grande Fratello: chi lascia la casa nella puntata del 10 marzo 2025

Nessun televoto per l’eliminazione in corso per il Grande Fratello che torna in onda oggi con una nuova puntata. Al termine della scorsa puntata, infatti, è stato aperto un televoto per scegliere la terza finalista che sarà una tra Shaila Gatta, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, nel corso della serata, come fa sapere Amedeo Venza attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ci sarà anche un’eliminazione a sorpresa. Probabilmente, dopo l’elezione della terza finalista, Alfonso Signorini darà il via ad un meccanismo che porterà alcuni concorrenti al televoto immediato per l’eliminazione.

Grande Fratello a rischio chiusura anticipata: esposto Codacons/ Lorenzo Spolverato squalificato?

I candidati al televoto potrebbero essere scelti con una catena di salvataggio che potrebbe partire proprio dalla concorrente che sarà eletta finalista. Per il momento, tuttavia, non ci sono anticipazioni ufficiali al riguardo, ma qualora dovesse esserci effettivamente un televoto per un’eliminazione immediata, la più a rischio è Chiara Cainelli.

Shaila Gatta avverte Zeudi Di Palma al GF/ "So che Helena ha qualità, ma qua ognuno sceglie come giocare..."

Eliminato Grande Fratello: chi rischia oltre a Chiara Cainelli

Con la casa divisa in due gruppi distinti, le nomination vengono decise dalle alleanze e, in caso di televoti immediati, a farne le spese sono i concorrenti che non hanno un fandom singolo. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane, ad oggi, la concorrente più a rischio per l’eliminazione è Chiara Cainelli. Quest’ultima avrebbe poche possibilità di salvarsi qualora dovesse finire al televoto con Zeudi Di Palma e Shaila Gatta i cui fandom sono quelli che la sostengono quando a rischio non sono le proprie beniamine.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 10 MARZO 2025/ Eliminato e diretta: Stefania Orlando e Zeudi Di Palma in finale?

A rischiare in un televoto per l’eliminazione immediata, tuttavia, potrebbero essere Martiavittoria Minchetti e Stefania Orlando se dovessero finire al televoto con Helena Prestes il cui fandom sta sostenendo entrambe contro il resto della casa. A decidere, dunque, gli eliminati che dovranno rinunciare alla finalissima saranno, come sempre, i fandom più potenti.