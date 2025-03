Eliminato Grande Fratello: chi sono i concorrenti in nomination

Chi, tra i concorrenti ancora in gioco, dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 13 marzo 2025? Alla finalissima, in programma lunedì 31 marzo, parteciperanno sicuramente Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma che hanno conquistato per primi il titolo di finalisti. Tutti gli altri concorrenti sono ancora in bilico e, questa sera, una donna dovrà rinunciare al sogno di giocarsi la vittoria nell’ultima e attesissima puntata. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiote tre donne molto forti, molto diverse tra loro e che sono riuscite ad essere protagoniste creado numerose dinamiche.

A rischiare l’eliminazione, questa sera, sono Helena Prestes, nella casa dallo scorso settembre, Chiara Cainelli e Stefania Orlando che hanno varcato la porta rossa a dicembre. Nessuna delle tre può contare sul biglietto di ritorno: chio sarà, dunque, l’eliminata?

Eliminato Grande Fratello, pronostico difficile, verdetto a sorpresa

Diffiicle fare un pronostico su chi sarà l‘eliminata della nuova puntata del Grande Fratello. L’unica che potrebbe salvarsi senza problemi è Helena Prestes che può contare su un fandom grandissimo, ma il risultato non è così scontato perché gli altri fandom potrebbero essersi coalizzati per eliminarla, esattamente come accaduto dopo l’episodio del bollitore. Chiara Cainelli, invece, pur non avendo un proprio fandom come ha dimostrato il televoto per la finale, può contare sul sostegno dei fan di Zeudi e degli Shailenzo che, non avendo i propri beniamini al televoto, avrebbero deciso di concentrarsi su di lei per salvarla.

Discorso analogo, infine, per Stefania Orlando che, però, a differenza della Cainelli, può contare sul fandom che ha conquistato durante il Grande Fratello Vip 5. Inoltre, i fan degli altri concorrenti non al televoto, potrebbero aver scelto di sostenerla per mandare a casa una delle altre nominate. Il televoto, dunque, sarà deciso delle votazioni degli ultimi minuti?