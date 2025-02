Eliminato Grande Fratello, 31a puntata 24 febbraio 2024: a rischio Luca Giglioli (Giglio) e Chiara

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera 24 febbraio 2025 non mancheranno le soprese ed i confronti ma soprattutto ci saranno le temutissime eliminazioni. Si è quasi giunti al giro di boa finale e ben presto si scoprirà chi saranno i finalisti che potranno aggiudicarsi la vittoria. Nel frattempo i telespettatori si iniziano a chiedere: chi è l’eliminato Grande Fratello della puntata del 24 febbraio 2025? In nomination ci sono cinque concorrenti: Luca Giglioli Giglio, Mattia Fumagalli, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Iago Garcia: chi rischia di uscire definitivamente?

Stando a quanto riportano i sondaggi coloro che più restano di essere l’eliminato Grande Fratello sono Giglio e Chiara. Partendo dal sondaggio ufficiale del reality, Grande Fratello Forum Free, i meno favoriti dal pubblico sono Giglio e Chiara. Solo l’8,23% ha espresso la sua preferenza per Luca Giglioli mentre una percentuale ancora inferiore, l’8,08% ha votato per far rimanere in Casa Chiara Cainelli. A sorpresa è ampiamente sceso anche il gradimento di Shaila Gatta, la sua percentuale di preferenza è solo del 15,34%. Chi di loro è l’eliminato Grande Fratello della puntata di questa sera.

Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione? I più amati Iago Garcia e Mattia Fumagalli

Se da una parte rischia di essere l’eliminato Grande Fratello Giglio, Chiara o Shaila dall’altra volano nei sondaggi le preferenze di Iago Garcia e Mattia Fumagalli. Non è un mistero per nessuno che l’attore spagnolo, rientrato in gioco insieme ad altri grazie al ripescaggio, è tra i favoriti del pubblico. Stando ai sondaggi ha raccolto più del 40,03% di preferenze. A sorpresa, però, anche uno degli ultimi arrivati risulta tra i preferiti del pubblico: Mattia Fumagalli preferito dal 28,17%. Insomma, cresce l’attesa per la puntata di questa sera in cui non solo l’eliminato ma verrà annunciata anche la prima finalista. E poi ancora non mancheranno i confronti e le liti commentate dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici ed anche delle graditissime soprese. L’appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini è per questa sera alle 21.35 circa su Canale5.