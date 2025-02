Eliminato Grande Fratello: chi sono i concorrenti in nomination

La finalissima del Grande Fratello si avvicina sempre di più e le eliminazioni si susseguono una dopo l’altra. Dopo l’eliminazione di Iago Garcia, oggi, giovedì 27 febbraio, nel corso della nuova puntata, ci sarà un’altra eliminazione definitiva. Al termine delle nomination della scorsa puntata, sono finite al televoto per l’eliminazione Helena Prestes, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Maria Teresa Ruta. Cinque donne che, in modo diverso, hanno creato dinamiche all’interno della casa. Per tutte sarà un’eliminazione definitiva tranne che per Zeudi Di Palma.

L’ex Miss Italia, infatti, esattamente come Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che non l’ha utilizzato essendo già in finale, ha il biglietto di ritorno. Qualora, dunque, dovesse essere lei l’eliminata, potrà rientrare.

Eliminato Grande Fratello: cosa dicono i sondaggi

Secondo i sondaggi del web, tra le cinque nominate al televoto, non rischiano di lasciare la casa del Grande Fratello, Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Tutte e tre dovrebbero essere le più votate grazie all’unione dei fandom. Le Zelena e gli Shailenzo, infatti, pare abbiano votato sia Zeudi che Chiara mentre il fandom di Helena avrebbe votato solo quest’ultima. A pagare le alleanze, dunque, dovrebbero essere Maria Teresa Ruta e Amanda Lecciso.

Entrambe sarebbero quelle con più probabilità di essere eliminate non avendo ricevuto il sostegno di nessun fandom forte. Dopo aver superato tantissimi televoti riuscendo anche a vincere, una volta, quello per il preferito, per Amanda Lecciso sarà arrivato il momento di lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia? A deciderlo sarà come sempre il pubblico che ha cominciato a votare da lunedì scorso. In casa, la maggior parte dei concorrenti prevede, invece, l’eliminazione di Maria Teresa che, a sua volta, è convinta di dover tornare a casa già questa sera.