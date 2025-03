Eliminato Grande Fratello 6 marzo 2025: chi sono i nominati

Chi è l’eliminato del Grande Fratello della puntata in onda oggi, giovedì 6 marzo 2025? Con la finale in programma il 31 marzo, il gruppo sta diventando sempre più piccolo e, nella puntata odierna, il televoto decreterà un’altra eliminazione. Al termine delle nomination della scorsa puntata, sono finiti in quattro al televoto ovvero Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Federico Chimirri. Quattro concorrenti che, in modo diverso, hanno dato vita a dinamiche importanti all’interno della casa. Mariavittoria, inquilina da sei mesi, è considerata anche una probabile finalista, ma dopo la lite con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e le continue discussioni con Tommaso Franchi, sembra abbia perso un po’ di consensi.

Genitori Mariavittoria Minghetti, chi sono? "Hanno sempre lavorato, non li sento"/ "Mi è mancato l'affetto"

Discorso diverso, invece, per Chiara Cainelli che può contare sul sostegno sia dal fandom degli Shailenzo che delle Zelena essendo amica sia di Shaila e Lorenzo che di Zeudi. Anche Federico, tuttavia, pur essendo entrato nella casa da solo un mese, può contare sul sostegno del fandom di Helena Prestes e Javier Martinez. Chi sarà, dunque, l’eliminato?

Alfonso D'Apice deluso da Javier Martinez: "Offese pesanti verso Chiara"/ "Queste cose mi fanno male..."

Eliminato Grande Fratello: Mariavittoria e Federico quelli più a rischio

Nelle ultime settimane, il televoto ha regalato spesso risultati sorprendenti e spiazzanti decretando eliminazioni che nessuno si aspettava come quelle di Iago Garcia e Amanda Lecciso. Stabilire, dunque, chi lascerà definitivamente la casa questa sera appare davvero difficile. Secondo i sondaggi del web, quelli più a rischio sono Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri. Quest’ultimo, però, a sorpresa, sta ricevendo molti voti anche dal fandom degli Shailenzo che hanno come obiettivo quello di eliminare una tra Stefania e Mariavittoria, ree di andare continuamente contro Shaila e Lorenzo.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 6 MARZO 2025/ Eliminato e diretta: Federico battuto da Mariavittoria

A pagare gli accordi tra i fandom, dunque, sarà davvero Mariavittoria che, pur avendo un proprio fandom, non può contare su un seguito importante come quello che hanno Zeudi, Shaila, Lorenzo e Chiara? Mai come questa sera, dunque, l’esito del televoto non è affatto scontato.