Eliminato Grande Fratello, chi sarà il primo? Dopo la prima settimana trascorsa nella casa si ragiona sui concorrenti più a rischio in vista di...

Eliminato Grande Fratello: Giulio rischia, ma solo in teoria perché…

Tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello. I riflettori di Canale 5 stanno per accendersi sulla casa più spiata di Italia, con una serata che potrebbe portare al primo eliminato di questa edizione. Il condizionale è d’obbligo, perché non è ancora chiaro se ci saranno o meno eliminazioni. Tuttavia, possiamo già iniziare a fare qualche ragionamento per esclusione. Innanzitutto c’è un concorrente che, più di altri, è teoricamente a rischio, poiché potrebbe finire in nomination avendo rinunciato all’immunità della prima puntata.

Parliamo di Giulio Carotenuto che, in realtà, con il suo gesto si è guadagnato gli apprezzamenti del pubblico a casa dei social. Quindi è difficile che sia proprio lui a rischiare l’eliminazione al termine di questa puntata o nella prossima. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, dato che prima di ogni verdetto dovremo capire chi tra gli undici inquilini al televoto otterranno l’immunità nelle prossime settimane.

Grande Fratello, ci sarà un eliminato nella seconda puntata? Ecco chi potrebbe rischiare

Soltanto tre concorrenti tra Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Jonas Pepe, Domenico D’Alterio, Francesco Rana, Grazia Kendi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (che sono al Grande Fratello in coppia), Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto, otterranno l’immunità. Gli altri otto, invece, saranno potenzialmente a rischio eliminazione, in vista di eventuali nomination. Insomma, è tutto ancora indecifrabile in vista della seconda puntata del Grande Fratello, almeno per quanto riguarda il possibile eliminato.

La scorsa settimana, la mitica Simona Ventura ci ha dato l’impressione di voler rimescolare le carte sul tavolo e di puntare a sorprendere il pubblico a casa e i concorrenti con nuove regole e ribaltoni flash. Nella puntata di apertura, non c’è stato alcun eliminato. Questa sera ci si limiterà all’immunità oppure avremo un primo addio?