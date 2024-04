Eliminato Isola dei Famosi 2024, a rischio Maité, Alvina, Artur e Khady/ Cosa dicono i sondaggi

Isola dei Famosi 2024, chi è l’eliminato? A rischio Artur, Maité, Khady e Alvina

Questa sera, lunedì 22 aprile 2024, torna in onda su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2024 con una nuova imperdibile puntata. Gli ultimi giorni di reality sono stati segnati dall’ennesimo colpo di scena di questa edizione che, tra ritiri ed espulsioni, sta mettendo a dura prova il cast iniziale. Francesco Benigno è ancora una furia per essere stato escluso dal programma di punto in bianco, con le motivazioni che ancora non sono state rese note. Peppe Di Napoli, invece, ha da pochi giorni deciso di lasciare l’Honduras: “Abbandono l’Isola perché sono stanco e non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’Isola e me ne vado”.

Dopo il ritiro di Peppe, il televoto che lo coinvolgeva è stato annullato ma ne è stato prontamente aperto un altro con gli altri naufraghi finiti in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Uno di loro dovrà abbandonare L’Isola dei Famosi 2024 stasera stessa e senza alcuna seconda possibilità. Vladimir Luxuria ha infatti promesso, sin dall’inizio di questa edizione, che non ci saranno seconde spiagge e che ogni eliminazione sarà definitiva.

Sondaggi eliminato Isola dei Famosi 2024: Maité rischia, Alvina al sicuro

Ma chi sarà l’eliminato de L’Isola dei Famosi 2024 tra Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye? Come si può leggere su forumfree, nella sezione sondaggi dedicata al reality honduregno, la preferita del pubblico sembra essere Alvina con ben il 34% dei voti: seguono Artur con il 29%, Khady con il 25% e Maité con il 12%. La stessa Maité potrebbe dunque essere la papabile indiziata all’eliminazione nella puntata di questa sera.

La naufraga ha dimostrato carattere e grinta da vendere, ma anche Khady, Artur e Alvina si sono distinti per una spiccata personalità che, in queste prime settimane di reality, ha alimentato numerose dinamiche. Tutto, dunque, potrebbe essere ancora in gioco.

