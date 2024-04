Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ A rischio Peppe e Daniele, salvi Joe e Artur: il pronostico

L’Isola dei Famosi 2024: chi sarà il possibile secondo eliminato: il pronostico

Questa sera andrà in onda la 4a puntata dell’Isola dei famosi 2024 e non mancheranno i colpi di scena e soprattutto si scoprirà chi tra i quattro naufraghi al televoto, Artur Dainese, Joe Bastianich, Daniele Randini Tedeschi e Peppe Di Napoli rischia di essere eliminato dall’Isola dei famosi 2024 nella prossima puntata. Il meno votato, infatti, andrà direttamente in nomination e sarà a rischio eliminazione nella prossima puntata. Del gruppo faceva parte anche Francesco Benigno ma dopo la sua espulsione il televoto è stato annullato e riaperto.

Stando a cosa dicono i sondaggi i naufraghi a rischiare l’eliminazione dall’Isola dei famosi 2024 sono Daniele Randini Tedesci e Peppe Di Napoli. Nei sondaggi dei vari forum, pagine sociale e siti i naufraghi meno votati sono Peppe Di Napoli con una preferenza che oscilla dal 10.40% al 17% e Daniele Randini Tedeschi che ha una media di preferenze intorno al 13%. Ben altri numeri, invece, per quanto riguarda gli altri due, Joe Bastianich vola con il 33% di preferenze mentre addirittura Artur Dainese raggiunge vette di preferenze del 45%. Facendo un pronostico su tali dati Artur Dainese e Joe Bastianich sarebbero salvi mentre a rischiare di essere eliminati dall’Isola dei famosi 2024 nella prossima puntata ci sono Peppe Di Napoli e Daniele Randini Tedeschi.

In giro per il web già circolano i primi sondaggi su chi sia il naufrago più e meno apprezzato dal pubblico. Gli utenti hanno risposto alla domanda “chi vuoi salvare” esprimendo la loro preferenza tra i quattro nominati: Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Daniele Randini Tedeschi. A rischio eliminazione all’Isola 2024 secondo i pronostici, sono Peppe Di Napoli e Daniele Randini Tedeschi Cosi come la scorsa volta, il pescivendolo napoletano è a rischio insieme a Daniele Randini Tedeschi, ci sarà anche questa sera il colpo di scena finale?

Nel frattempo proprio Peppe Di Napoli nella scorsa puntata aveva espresso il suo desiderio di tornare a casa: “Io ho aperto la mia prima pescheria a 18 anni, e oggi ho la pescheria più grande d’Europa.” È proprio in virtù di questa grande responsabilità che ritiene di essere stato egoista nell’accettare l’avventura nel reality: “Penso sempre a mia moglie e ai miei figli che sono lì ad occuparsi di questo, sono stato egoista.” Da qui la volontà di abbandonare l’Isola anche se moglie e figlia lo hanno tranquillizzato.











