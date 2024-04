Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ A rischio Sonny Olumati e Rosanna Lodi, salvo Bastianich: pronostico

L’Isola dei Famosi 2024, chi sarà eliminato? A rischio Sonny Olumati, Daniele Radini Tedeschi e Rosanna Lodi chi uscirà tra i tre?

Dopo un turno saltato, questa sera torna in onda l’Isola dei famosi 2024 con la sesta puntata e c’è molta attesa per scoprire chi sarà l’eliminato. A rischio ci sono Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi Scortecci e Daniele Radini Tedeschi. E tra di loro avrebbe dovuto esserci anche Pietro Fanelli che però nei giorni scorsi ha abbandonato il reality fornendo delle generiche motivazioni sul perché del ritiro. Il televoto è stato annullato e riaperto ed a rischiare sono dunque i cinque naufraghi.

Chi sarà eliminato dall’Isola dei famosi 2024 tra Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvine Verecondi Scortecci e Daniele Radini Tedeschi? Secondo i pronostici com’è abbastanza prevedibile i più a rischio sono i nuovi arrivati mentre i veterani volano nelle preferenze. Dando un’occhiata ai sondaggi, infatti, riportati da ForumFree, sito ufficiale del reality rischiano l’eliminazione Sonny Olumati con solo il 7,54% di voti a favore e Rosanna Lodi e Daniele Radini Tedeschi entrambi con il 16.06% di voti di preferenze. Chi di loro dovrà abbandonare l’Honduras e tornare in Italia?

Eliminato Isola dei famosi 2024 6a puntata, salvi Joe Bastianich e Khady Gueye

In giro per il web circolano già i primi sondaggi. Sempre secondo ForumFree mentre a rischio eliminazione ci sono Sonny Olumati, Rosanna Lodi e Daniele Radini Tedeschi, senza problemi dovrebbero essere salvi Joe Bastianich che vola con il 40,15% di preferenze e Khady Gueye che lo segue a notevole distanza con il 20.19% di preferenze. Tale classifica di preferenza rimane invariata anche in altri sondaggi sebbene con percentuali diverse.

Per sapere con esattezza chi sarà eliminato all’Isola dei famosi 2024 non resta che attendere la puntata di questa sera in cui ci sarà moltissima carne al fuoco. Si parla della presunta nuova coppia, Khady Gueye e Artur Dainese nata in quest’ultimi giorni oltre che di tutti i ritiri, gli abbandoni e gli infortuni che hanno caratterizzato queste prime settimane di reality.

