Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Marina Suma e Rosanna Lodi a rischio eliminazione: il pronostico

L’Isola dei famosi 2024, chi è l’eliminato della 7a puntata: a rischio Marina Suma e Rosanna Lodi

Vladimir Luxuria questa sera torna in onda con una nuova puntata del reality di sopravvivenza di Canale5, al suo fianco ci saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Per quanto riguarda i naufraghi, invece, tra ritiri, espulsioni, infortuni e squalifiche dei tre nuovi ingressi annunciati nei giorni scorsi solo uno alla fine ha trovato conferma: Dario Cassini. La domanda che in molti si pongono, però, in attesa della 7a puntata dell’Isola dei famosi 2024 è chi sarà l’eliminato?

In nomination ci sono ben quattro naufraghi e solo tre continueranno il loro percorso mentre uno verrà eliminato definitivamente. A rischiare di uscire sono la neo coppia formata da Khady Gueye e Artur Dainese, l’attrice Marina Suma e la chef Rosanna Lodi e secondo i sondaggi proprio una tra l’attrice e la chef dovrebbe lasciare l’Honduras. Nel dettaglio stando ai dati di ForumFree, sito ufficiale del reality, riportati anche da Biccy, alla domanda chi vuoi salvare solo il 18.64% ha votato per Marina Suma e un numero leggermente superiore, il 22,92% di share ha salvato Rosanna Lodi. Dunque, secondo il pronostico l’eliminato della 7a puntata dell’Isola dei famosi 2024 sarà Marina Suma o Rosanna Lodi, salvo colpi di scena.

Eliminato Isola dei famosi 2024 7a puntata: salvi Artur Dainese e Khady Gueye

E sempre secondo i sondaggi riportati da ForumFree sa da una parte rischiano di essere eliminati dall’Isola dei famosi 2024 Marina Suma o Rosanna Lodi, dall’altra parte non ci sono dubbi della salvezza di Artur Dainese e Khady Gueye. Il modello, infatti, è il preferito è vola nei sondaggi con il 30,23% di preferenze seguito dalla modella con il 28,21%. In giro per il web ci sono anche altri sondaggi in cui, pur variando le percentuali, non cambia l’ordine di preferenza. Svettano Artur e Khady seguiti da Rosanna e Marina.

Per sapere con esattezza chi sarà eliminato all’Isola dei famosi 2024 non resta che attendere la puntata di questa sera in cui ci sarà moltissima carne al fuoco. Gli ascolti di questa edizione non sono per nulla entusiasmanti e si corre ai ripari inserendo nuovi concorrenti con l’unico scopo di animare le dinamiche. Questa sera entrerà l’attore e comico Dario Cassini mentre si continua a vociferare di una possibile chiusura anticipata.











