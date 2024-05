Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Previsioni e sondaggi: a rischio Greta, Artur è il preferito

Isola dei famosi 2024 eliminato: chi sono i naufraghi in nomination

Ritiri, abbandoni, infortuni e persino una burrascosa squalifica hanno segnato questa edizione del reality di Canale 5 per la prima volta condotta da Vladimir Luxuria. Gli ascolti continuano ad essere ben al di sotto delle aspettativi e dunque dopo l’eliminazione della scorsa puntata, andata in onda domenica scorsa, anche nella puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2024 ci sarà un eliminato. Si corre quindi per far in modo di terminare il reality prima del previsto.

Isola dei famosi 2024, Artur Dainese e Karina Sapsai nuova coppia? Lui: "Felice"/ Reazione di Khady Gueye

Nella scorsa puntata sono finiti in nomination, a rischio eliminazione Artur Dainese, Greta Zuccarello ed Aras Senol. Il modello di origine ucraina e l’ex volto di Avanti un altro sono stati nominati dal gruppo, l’attore di Terra Amara, invece, è stato scelto da Karina Sapsai, leader del gruppo. Adesso a decidere chi sarà l’eliminato dell’Isola dei famosi 2024 tra di loro tre sarà il pubblico a casa attraverso quattro canali, App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Diverso è anche il meccanismo di eliminazione rispetto alle scorse settimane. Il pubblico decide chi salvare tra i tre ed in seguito in puntata si aprirà un televoto flash tra i due naufraghi rimasti ed uno di loro dovrà abbandonare definitivamete il reality.

Vladimir Luxuria gaffe all'Isola dei Famosi 2024/ "Beato chi ti ha sposata", la risposta di Casalegno è epica

Eliminato Isola dei famosi 2024, sondaggi e previsioni: rischia Greta Zuccarello, preferito Artur Dainese

E scendendo nel dettaglio, attraverso i sondaggi e le previsioni sull’Isola dei famosi 2024 si scopre che a rischiare di essere eliminato è Greta Zuccarello. Partendo dai sondaggi della pagina ufficiale dell’Isola, ForumFree, con il 42,68% di preferenze Artur Dainese è il preferito e dunque non ci sarebbero dubbi sulla sua salvezza. Segue poco distante Aras Senol con il 36,94% di voti a favore. A notevole distanza si posiziona ultima Greta Zuccarello con solo il 20% di preferenze, sarà lei a dover abbandonare il reality?

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Greta, Aras e Artur in nomination

Negli altri sondaggi si invertono le preferenze tra Aras ed Artur mentre Greta è sempre ultima. Nelle pagini social ufficiali dell’Isola dei famosi 2024, infatti, il preferito è Aras Senol con il 43,1% di voti seguito da Artur Dainese con il 39,6% ed infine Greta Zuccarello con il 17,3%. Stessa classifica ma con percentuali diverse su Novella2000. Aras primeggia con ben il 57% dei voti, seguito da Artur al 31% e, infine, Greta all’11%. L’eliminato della 10a puntata dell’Isola dei famosi 2024 sarà Greta Zuccarello?











© RIPRODUZIONE RISERVATA