Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Pronostico: Karina Sapsai e Linda Morselli a rischio

Isola dei famosi 2024 eliminato: chi sono i naufraghi in nomination

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2024 si avvicina e i naufraghi sperano di riuscire ad arrivare in fondo per portare a casa la vittoria e il montepremi al termine di un’avventura forte sia dal punto di vista fisico che psicologico. Tuttavia, non tutti i concorrenti attualmente in gara riusciranno a conquistare la finalissima dell’Isola dei Famosi. Oggi, mercoledì 29 maggio, in prima serata, andrà in onda la dodicesima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria e, nel corso della serata, un altro naufrago dovrà abbandonare definitivamente la gara non essendoci possibilità di tornare in gioco.

Al termine dell’undicesima puntata dell’Isola, con le varie nomination, sono finiti al televoto Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Karina Sapsei, Linda Morselli e Artur Dainese. A decidere l’eliminato, come sempre, è il pubblico attraverso il televoto che sarà ufficialmente chiuso questa sera da Vladimir Luxuria. Tuttavia, in attesa del risultato ufficiale, è già possibile fare un pronostico sul nome dell’eliminato in base ai vari sondaggi sul web.

Eliminato Isola dei Famosi 2024: Karina Sapsai e Linda Morselli

Tra Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Karina Sapsei, Linda Morselli e Artur Dainese, chi non rischia assolutamente di essere eliminato dall’Isola dei Famosi 2024 è Edoardo Stoppa che, secondo i bookmakers, è anche il favorito alla vittoria. Non Stando ai vari sondaggi che circolano sul web, inoltre, può stare tranquilla anche Matilde Brandi così come Artur Dainese che, pur non essendo il preferito del pubblico, dovrebbe salvarsi anche in questa nomination.

A rischiare, invece, l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2024 dovrebbero essere due delle ultime arrivate in Honduras ovvero Linda Morselli e Karina Sapsei. Tra le due naufraghe dovrebbe esserci un vero testa a testa e decisivo potrebbe essere anche un solo voto per decretare chi, tra le due, dovrà tornare in Italia.

