Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Sondaggi e previsioni: Rosanna Lodi a rischio ma…

Si avvicina un’altra eliminazione tra le sponde dell’Honduras; questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Vladimir Luxuria, in cui si deciderà chi dei naufraghi dovrà abbandonare definitivamente il programma. I nominati di questa settimana a rischiare sono: Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi. Chi sarà l’eliminato dell’Isola dei Famosi 2024?

Francesco Benigno, insulti choc a Vladimir Luxuria a sfondo transfobico/ Lei sbotta: "Non me ne starò zitta!"

Il web sembra avere già le idee piuttosto chiare di chi dovrà fare i bagagli e tornare in Italia. Circolano, infatti, già i primi sondaggi che vedono Rosanna Lodi sempre all’ultimo posto, mentre Samuel Peron al primo. Le percentuali si aggirano tra il 22-26% per Lodi, 32-34% per Artur e 37-43% per l’ex insegnante di Ballando con le stelle che si attesta sul numero più alto. La naufraga, però, sembra aver riscosso il consenso del pubblico nelle ultime settimane è possibile, dunque, che sia Artur il possibile eliminato. Rimane ovviamente tutto da vedere in puntata, che potrebbe tranquillamente ribaltare ogni pronostico.

Sonia Bruganelli: "La gente vuole vedere il sangue e..."/ L'isola dei famosi 2024 chiude per flop?

Eliminato dell’Isola dei Famosi 2024: nomination per Artur, Samuel e Rosanna

Secondo i primi sondaggi a rischiare di abbandonare il programma è Rosanna Lodi, con la percentuale di voti più bassa. Vediamo, però, come si è arrivati alle attuali nomination che vedono anche Artur e Samuel tra i possibili eliminati dell’Isola dei Famosi. La prima a votare Matilde Brandi che ha nominato Artur. “Avrò tutta la settimana per insegnargli di essere più galantuomo” ha dichiarato. Successivamente Rosanna ha votato contro Samuel: “E’ l’unico con cui ho avuto degli scontri“.

L’Isola dei Famosi 2024 cambia il giorno della diretta?/ L’indiscrezione: “Dal 19 maggio in onda domenica…"

L’ex insegnate di Ballando è stato nominato anche da Artur: “E’ un bravo ragazzo, ma abbiamo avuto diverse discussioni”. Peron, invece, ha ricambiato la nomination di Lodi: “Non mi sono piaciute certe insinuazioni e non transigo”, mentre Khady vota Samuel: “Non vado d’accordo con lui, non lo apprezzo come persona, spesso è prepotente e non c’è feeling“. L’ultimo naufrago a votare è Edoardo Franco che nomina Khady: “Guarda i propri interessi a quelli del gruppo” ha tuonato il concorrente deciso della sua scelta. Chi sarà l’eliminato dell’Isola dei Famosi 2024? Non rimane che attendere questa sera, per conoscere il risultato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA