Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Sondaggi e previsioni: Valentina Vezzali a rischio con…

Isola dei Famosi 2024, chi sono i naufraghi in nomination

Lo spettro dei ritiri aleggia su questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024, ma al netto di eventuali nuove sorprese, la sfida è in nomination, con cinque naufraghi che rischiano di terminare la loro avventura. Chi sarà il nuovo eliminato? Tra i nominati c’è Valentina Vezzali reduce da una settimana complicata, non solo perché figura tra i concorrenti in nomination, ma perché è finita nel mirino del gruppo, che l’ha attaccata e criticata e a cui avrà modo di rispondere proprio nella puntata di oggi.

Nessun confronto in punta di fioretto, dove l’ex campionessa avrebbe nettamente la meglio, ma una sfida al telefoto con Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron e Khady Gueye, perché sono loro gli altri concorrenti in nomination. Le previsioni e i sondaggi parlano chiaro, ma vanno comunque presi con le pinze, perché i telespettatori hanno in mano le sorti dei naufraghi. Stando al sondaggio che Novella 2000 ha lanciato in settimana, chi può essere il nuovo eliminato è proprio Valentina Vezzali.

Previsioni eliminato, chi rischia il posto sull’Isola di Famosi 2024?

L’ex schermitrice ha raccolto solo il 4% delle preferenze tra i lettori di Novella 2000, per i quali andrebbe sicuramente salvato Samuel Peron, la cui percentuale è arrivata al 54%. Ha staccato nettamente Artur Dainese, che si è fermato al 19%. Potrebbe tirare un sospiro di sollievo Alvina Verecondi Scortecci, visto che ha raccolto il 14% delle preferenze. Stando ai sondaggi sull’eliminato dell’Isola dei Famosi 2024, a contendersi la permanenza nel reality con Valentina Vezzali sarebbe proprio Khady Gueye, il cui 9% non fa star tranquilli i suoi fan.

I dati sono provvisori e contrastando, ad esempio, con i sondaggi di Forum Free sull’eliminato Isola dei Famosi 2024, secondo cui sì Valentina Vezzali è ancora a rischio permanenza (8,03%) con Samuel Peron sempre in testa (27,24%), ma le percentuali sono diverse (infatti, Artur Dainese sarebbe al 25,18%, mentre Alvina Verecondi Scortecci al 20,07% e Khady Gueye al 18,98%) e la loro mobilità dimostra che il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2024 può regalarci una sorpresa.











