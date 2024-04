Eliminato Isola dei Famosi 2024: chi rischia tra Alvina, Arutur, Peppe, Khady e Maité/ Pronostico: Dainese…

Eliminato Isola dei Famosi 2024: Alvina, Artur, Peppe, Khady e Maité al televoto

Lunedì 22 aprile, nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, un nuovo concorrente dovrà abbandonare definitivamente il reality e a rischiare sono in cinque dopo quanto accaduto nel corso della quarta puntata. Dopo l’espulsione di Francesco Benigno, la produzione ha deciso di non eliminare un nuovo concorrente, ma di mantenere il televoto per decidere il nome del primo nominato della serata. I due concorrenti meno votati sono stati Artur e Daniele che, successivamente, si sono sfidati in un duello che ha portato il modello ucraino nuovamente al televoto.

Chi è Tadzio, personaggio di Thomas Mann citato all'Isola dei Famosi 2024/ Luxuria lo paragona a…

Nel corso della quarta puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, poi, ci sono state le classiche nomination e, ad avere la peggio, sono stati Artur, Peppe, Khady e Maitè. Tra i cinque nominati c’è sicuramente il nuovo eliminato dell’Isola visto che non c’è più un’ultima spiaggia che consente agli eliminati di tornare in gioco in un momento successivo.

Isola dei Famosi 2024, 4a puntata/ Diretta, nomination: rischiano Peppe, Khady, Maite e Alvina

Eliminato Isola dei Famosi 2024: Artur e Maitè a rischio

Il televoto per il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2024 è ufficialmente aperto e sarà chiuso da Vladimir Luxuria, in diretta, solo nel corso della quinta puntata che andrà in onda lunedì 22 aprile. Contemporaneamente al televoto, sono stati aperti anche i vari sondaggi web che permettono di fare alcune ipotesi sul nome che sarà il meno votato dal pubblico. Ad oggi, a poche ore dall’apertura del televoto, per i sondaggi, quelli più a rischio eliminazione sarebbero Artur e Maitè sia per il carattere forte che hanno dimostrato di avere sia perché, al momento, non godono di una grossa fanbase come, invece, accade per Peppe, arrivato in Honduras con un grosso seguito.

Sonia Bruganelli a Matilde Brandi: "Tu sei più vecchia"/ Gaffe all'Isola dei Famosi 2024: cos'è successo

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, non dovrebbero rischiare nulla Alvina che sta conquistando i consensi del pubblico con la sua schiettezza, ma anche con la sua voglia di mettersi continuamente in gioco, Khady che ha dimostrato di essere forte, ma allo stesso tempo dolce ed empatica e lo stesso Peppe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA